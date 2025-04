NordVPN et Proton VPN sont d'excellentes plateformes de VPN, mais laquelle correspond le mieux à vos besoins ? Performances, sécurité, respect de la vie privée, interface, fonctionnalités, streaming, prix, nous comparons les deux services sur tous les critères clés afin de vous aider à faire votre choix.

Dans notre sélection des meilleurs VPN du marché, nous plaçons NordVPN et Proton VPN en haute estime. Les deux fournisseurs de VPN font clairement partie des solutions les plus pertinentes pour la plupart des consommateurs aujourd'hui. Mais au-delà du prix, il y a des dizaines de critères à prendre en compte au moment de comparer les deux services. Choisir celui qui correspond le mieux à ses besoins peut donc vite relever du casse-tête. Comme il n'est pas simple de déchiffrer et comprendre toutes les fonctionnalités promises de part et d'autre, et que rien ne vaut un retour d'expérience réelle, nous vous proposons notre comparatif entre NordVPN et Proton VPN.

Appareils compatibles

Une application NordVPN est disponible sur les principaux supports mobiles et de bureau : Windows, Linux, macOS, Android, iOS et iPadOS. L'app Android sert aussi à la prise en charge sur Chromebook. Des extensions de navigateur sont prévues pour Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Côté multimédia, l'application peut être installée sur Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV Stick et Kindle Fire. Pour protéger ses autres appareils, il faut configurer NordVPN directement au niveau du routeur du domicile, une opération plus compliquée que de passer par une application.

ProtonVPN propose une application sur exactement les mêmes plateformes que NordVPN, à savoir Windows, Linux, macOS, Android (Chromebook), iOS, iPadOS, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV Stick, Kindle Fire, avec des extensions pour les navigateurs Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Là encore, paramétrer le VPN sur un routeur compatible permet de bénéficier d'une connexion VPN sur tous ses appareils domestiques.

Avec un seul compte, il est possible de connecter jusqu'à dix appareils avec NordVPN comme avec ProtonVPN. En matière de compatibilité, les deux services font jeu égal.

Interface et prise en main

Au lancement de l'application NordVPN, on atterrit sur un tableau de bord affichant diverses informations. Nous ne trouvons pas ce menu particulièrement pertinent, car il met en avant certaines fonctionnalités peu utiles comme le temps de connexion hebdomadaire, et d'autres qui ne sont pas incluses dans tous les types d'abonnement, comme la protection anti-menaces. Celles-ci occupent de l'espace et détournent le regard de l'utilisateur pour un intérêt des plus limités. En outre, la plateforme ne propose pas de personnaliser ce tableau de bord.

Un bouton “Connexion Instantanée” permet une activation rapide du VPN, qui cherche automatiquement le serveur disponible offrant les meilleures performances. Il est aussi possible de choisir un emplacement spécifique par pays ou par serveur spécialisé (adresse IP dédiée, Double VPN, P2P, connexion Onion et serveur obfusqué), ou de sélectionner l'une des trois dernières connexions utilisées. Important point noir, NordVPN ne dispose de système de favoris. Cette fonction de base et très pratique a disparu depuis plusieurs versions de l'app. Ce choix est très contestable et nuit à l'expérience des utilisateurs qui changent régulièrement d'emplacement de serveur.

L'interface de Proton VPN est moderne et visuellement attrayante. Contrairement à NordVPN, tout l'espace est dédié aux fonctions de VPN, et non pas à des options supplémentaires. Si vous n'avez besoin que d'un VPN et pas d'un logiciel centralisant plusieurs rôles, l'UI se montre ainsi plus agréable. On retrouve le fameux bouton de “Connexion rapide” commun à la majorité des services VPN, bien utile si l'on veut juste protéger son activité et bénéficier d'une connexion véloce sans besoin de se localiser dans un autre pays.

Quand NordVPN laisse seulement choisir un emplacement ou un serveur spécialisé, puis attribue lui-même un serveur répondant aux critères, Proton VPN permet de sélectionner avec précision à quel serveur on souhaite se connecter. Sans indication de la latence, ce pouvoir de décision est toutefois assez peu utile.

Proton VPN ne met pas à disposition un système de favoris classique, mais le remplace par une alternative : les profils. L'utilisateur choisit le type de serveur désiré (standard, sécurisé, P2P ou Tor), un nom et une couleur pour personnaliser le profil, le protocole voulu, le pays, et enfin le serveur. Le profil est ensuite facilement accessible, comme le serait un favori. Cette procédure est un peu rébarbative s’il faut ajouter plusieurs profils, mais une fois que tout est configuré, nous avons un accès rapide aux serveurs les plus intéressants pour nos besoins réguliers. On aurait par contre préféré que Proton trouve un moyen de nous épargner un clic additionnel pour accéder à nos profils. Il serait plus intuitif de pouvoir dérouler une liste de nos Profils dès le premier écran affiché au démarrage.

Choix d'emplacements de serveurs

NordVPN promet un accès à plus de 6 600 serveurs répartis dans 111 pays. ProtonVPN annonce disposer de 8 750 serveurs dans plus de 110 pays. Précisons que dans les deux cas, les fournisseurs ne disposent pas forcément de serveurs physiques dans chacun des pays disponibles, mais qu'ils permettent d'octroyer une adresse IP provenant de ces pays. Les deux services mettent à disposition de leurs utilisateurs des serveurs optimisés pour le téléchargement en P2P, mais pas pour le streaming vidéo ou le jeu vidéo en ligne.

Vitesse et latence

Quand on utilise un VPN, notre connexion ne peut pas être aussi performante que sans, puisqu'il faut faire transiter le trafic par au moins un serveur intermédiaire, ainsi que procéder au chiffrement des données. Les performances varient fortement d'un service VPN à l'autre, la qualité des infrastructures et les technologies utilisées influant notamment sur les débits et la latence de votre connexion internet. Bonne nouvelle, les deux plateformes que nous opposons dans ce comparatif sont des bons élèves sur ce terrain.

Nous avons mesuré leurs performances sur une connexion qui offre 250 Mbps de débits descendants et 4 ms de latence sans VPN connecté. Avec NordVPN, nous avons relevé des débits de 220 Mbps en passant par un serveur local, et de 210 Mbps en nous connectant à un serveur situé aux États-Unis. ProtonVPN fait un peu mieux en local avec 227 Mbps, mais légèrement moins bien dans le cas d'une connexion outre-Atlantique, avec des débits qui tombent à 201 Mbps. La perte de vitesse est en tout cas limitée dans chaque scénario. Cela permet de naviguer et de visionner des vidéos en streaming sans dégradation de l'expérience, et les téléchargements ne prendront pas beaucoup plus de temps.

Plus que les débits, la mesure la plus importante est sans doute celle de la latence. Si elle est trop élevée, elle empêche de jouer en ligne ou en streaming et vous aurez l'impression que votre connexion tourne au ralenti lors de toutes vos actions. Avec une latence respective de 16 ms et de 14 ms en local, NordVPN et Proton VPN s'en sortent bien et font partie des références du marché. Forcément, cette latence explose si l'on tente une connexion à un serveur US : nous avons relevé 98 ms dans les deux cas. On peut alors ressentir un petit effet de décalage lors de certaines activités, mais cela ne gêne pas pour le streaming de vidéo à la demande (c'est un peu plus problématique pour le streaming vidéo en direct, sans être rédhibitoire).

Streaming vidéo et contenus géobloqués

Avec l'un ou l'autre, nous avons constaté une bonne qualité vidéo sur les différentes plateformes de streaming vidéo. L'image n'est pas détériorée et nous n'observons pas d'artifice, comme cela peut être le cas avec des services VPN offrant des performances moindres.

Avec NordVPN, on parvient à accéder au catalogue US de Netflix, Prime Video et Disney+. Il faut néanmoins utiliser un serveur obfusqué dans certains cas sur Netflix et Disney+, et même systématiquement sur Prime Video, qui détecte l'utilisation d'un VPN à tous les coups et nous bloque alors l'accès. Ce fournisseur nous permet aussi de regarder les chaînes gratuites belges, qui diffusent régulièrement des matchs et événements sportifs.

Pour ProtonVPN, les catalogues Netflix, Prime Video et Disney+ disponibles aux États-Unis se sont ouverts à nous sans devoir passer par un serveur spécialisé. Idem pour les chaînes de la RTBF afin d'accéder au sport avec des commentaires en français sans payer. En cas de problème, si la plateforme comprend que vous avez recours à un VPN et vous ferme la porte, Proton ne propose pas d'équivalent aux serveurs obfusqués, mais il est possible d'utiliser son protocole VPN Stealth pour arriver aux mêmes fins, à savoir l'obscurcissement de son trafic pour tromper la vigilance des systèmes de sécurité des sites et services.

Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez visionner des contenus français, notre expérience a été exactement la même avec NordVPN et Proton VPN. Nous avons pu profiter normalement de TF1+, France TV et Molotov, mais impossible de contourner les restrictions de M6+, même en tentant de changer plusieurs fois de serveur.

Sécurité

NordVPN a développé son propre protocole VPN, NordLynx, basé sur WireGuard. Celui-ci ajoute une couche de confidentialité et de sécurité supplémentaire par rapport à son modèle, tout en conservant les performances de ce dernier. La société a aussi mis au point le protocole NordWhisper, disponible depuis début 2025. Il a été conçu spécialement pour aider les utilisateurs à contourner les politiques de réseau local et les pare-feu restrictifs. Certains réseaux et domaines interdisent le recours à un VPN, NordWhisper permet de passer outre ces limitations. Il est par contre pour l'instant seulement disponible sur Windows, Android et Linux, et son usage peut ralentir votre connexion. La plateforme prend aussi en charge les protocoles IKEv2/IPSec et OpenVPN UDP/TCP.

Les applications Proton VPN utilisent par défaut les protocoles OpenVPN et WireGuard. Le protocole IKEv2/IPSec n'est plus supporté nativement, mais il est toujours possible de configurer un réseau manuellement avec celui-ci via un outil tiers. Proton a aussi conçu son propre protocole Stealth. Il s'agit d'un dérivé de WireGuard, qui dissimulant la connexion VPN pour contourner la censure internet et les blocages VPN.

Les deux concurrents s'appuient sur un algorithme de chiffrement AES-256, avec échange de clés DH de 4 096 bits dans le cas de NordVPN et RSA de 4 096 bits dans celui de Proton VPN. Les deux solutions offrent ensuite des options de sécurité avancées que l'on retrouve chez les fournisseurs les plus sérieux, comme un Kill Switch pour arrêter la connexion en cas d'effondrement du tunnel VPN ou un système contre les fuites DNS et les fuites de trafic IPv6. On retrouve aussi de part et d'autre le Split Tunneling, qui sert à exclure ou inclure des applications et des sites web au tunnel VPN pour personnaliser son expérience. L'accès au réseau Tor (Onion) est réalisable avec les deux services.

NordVPN dispose d'une fonction de Double VPN, qui double le chiffrement et fait transiter le trafic par deux serveurs pour qu'on remonte encore plus difficilement jusqu'à vous. Proton VPN répond avec sa fonction Double Hop, qui fait la même chose. Mais Proton va encore plus loin avec Secure Core, qui permet lui aussi de détourner le trafic par deux serveurs. Le premier est situé dans un pays respectueux de la vie privée (Suisse, Islande, Suède), le second dans le pays depuis lequel vous souhaitez emprunter une adresse IP. Les serveurs Proton VPN Secure Core disposent d'un chiffrement complet du disque et ne peuvent pas être compromis, même en cas d'accès physique au serveur. Ils sont installés dans des centres de données qui respectent des protocoles de sécurité stricts.

Confidentialité et vie privée

Les deux entités promettent une politique no log, c'est-à-dire qu'elles ne conservent aucun journal d'activité de leurs utilisateurs au sein de leur infrastructure. NordVPN est basé au Panama et Proton VPN en Suisse, des pays dont les lois protègent la vie privée et les données personnelles. Les entreprises qui s'y trouvent ne sont pas tenues à partager les informations de leurs clients avec des agences de renseignement ou le gouvernement.

Bien sûr, il est aisé de prétendre protéger les données de ses utilisateurs quand cela n'est pas vérifiable. Pour montrer patte blanche, les services VPN font appel à des cabinets d'audit indépendants. Pour NordVPN, Deloitte a réalisé un audit (le plus récent datant de fin 2024) sur la configuration des systèmes informatiques, l'infrastructure d'appui et les déclarations de non-conservation des registres d'activité conformément à la norme internationale ISAE 3000, qui n'ont relevé aucune faille de sécurité.

Du côté de Proton VPN, ce sont les experts de Securitum qui se sont assurés que l'entreprise respecte bien ses engagements en termes de sécurité et de confidentialité. Ils ont conclu que Proton ne conserve aucun journal de métadonnées, n'enregistre pas l'activité VPN de ses clients et qu'aucune de ses pratiques n'est susceptible de compromettre la confidentialité des utilisateurs. De plus, Proton VPN est open source : le code est accessible à tous pour vérifier qu'il ne fait pas l'objet de vulnérabilités. Un programme de bug bounty a en outre été mis en place pour que des spécialistes partent à la chasse d'éventuelles failles de sécurité.

Version gratuite

NordVPN ne met aucune version gratuite de son produit à disposition, alors que Proton VPN fait cet effort. Il est d'ailleurs sans doute l'un des meilleurs VPN gratuits du marché. Proton VPN Free est limité à un appareil, certaines fonctionnalités avancées ne sont pas disponibles et tous les serveurs ne sont pas débloqués. Il n'affiche par contre aucune publicité, ne fait aucune concession sur l'enregistrement des activités de l'utilisateur et n'impose aucun quota de bande passante, contrairement à d'autres VPN gratuits. Il s'agit d'une bonne solution pour des besoins ponctuels ou très spécifiques.

Prix

L'offre de NordVPN se décline en trois abonnements :

Basique qui inclut seulement le VPN

Plus qui ajoute un anti-malware, une protection avancée de la navigation, un bloqueur de traqueurs et de publicités et l'analyse des fuites de données

ultime qui intègre un gestionnaire de mots de passe et 1 To d'espace de stockage cloud

NordVPN Basique coûte 12,99 euros par mois sans engagement, 4,99 euros par mois (les 12 premiers mois) pour un abonnement d'un an et 3,39 euros mensuels (les 24 premiers mois) pour deux ans d'accès.

NordVPN Plus est disponible 13,99 euros par mois sans engagement, 5,99 euros par mois (les 12 premiers mois) pour un an de service et 4,39 euros par mois (les 24 premiers mois) pour deux ans d'abonnement.

NordVPN Ultime est affiché à 16,49 euros mensuels sans engagement, 8,49 euros par mois (les 12 premiers mois) pour un an d'accès et 6,89 euros par mois (les 24 premiers mois) pour deux ans d'utilisation.

La grille tarifaire de Proton VPN est plus lisible puisqu'il n'y a qu'une seule offre, avec les mêmes périodes d'engagement que pour NordVPN :

9,99 euros par mois sans engagement

par mois sans engagement 4,99 euros par mois (les 12 premiers mois) pour un an de service

par mois (les 12 premiers mois) pour un an de service 4,49 euros par mois (les 24 premiers mois) pour deux ans d'abonnement

Proton VPN inclut un bloqueur de pubs et une protection contre les logiciels malveillants, l'équivalent le plus proche chez NordVPN est la formule Plus. Le tarif entre les deux est quasi similaire, avec une différence de 0,10 euro par mois en faveur de NordVPN dans le cas de l'abonnement de deux ans, le plus rentable pour un besoin de long terme. Si vous souhaitez plutôt être facturé au mois ou à l'année, l'offre de Proton est par contre sensiblement moins chère. Si vous n'avez besoin que de la fonction VPN, NordVPN a le mérite d'offrir une option Basique plus abordable.

NordVPN et ProtonVPN proposent une garantie satisfait ou remboursé d'une durée de 30 jours. Il faut contacter le service client pour la faire valoir.

Conclusion

Comme vous avez pu le constater au cours de ce comparatif, les deux plateformes sont très proches l'une de l'autre en matière de prestations. Aucun vainqueur incontesté ne se dégage de cet affrontement. Il faut dire que les mastodontes du secteur ont tendance à se copier pour ne jamais être à la traîne sur la concurrence.

Ce sont des petits détails qui font la différence. L'absence de favoris sur NordVPN peut par exemple constituer un défaut rédhibitoire selon vos habitudes. Si vous cherchez seulement un VPN complet et rapide le moins cher possible, alors NordVPN fait très bien le travail avec son abonnement Basique. L'offre gratuite de Proton VPN est intéressante, mais ne convient pas à tous les usages et besoins. Et n'oubliez pas que vous ne prenez pas de risque à tester l'un et l'autre pour vous faire une idée plus précise grâce à la garantie satisfait ou remboursé.