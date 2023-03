NordVPN : le meilleur des VPN est à prix sacrifié

En plus d'un VPN, NordVPN propose une suite de solutions pour renforcer votre sécurité en ligne. En ce moment, vous pouvez profiter d'une réduction allant jusqu'à 63% avec 3 mois offerts.

Choisir un VPN de qualité vous évite de mauvaises surprises en termes d'expérience utilisateur. NordVPN qui est l'un des meilleurs acteurs du marché des VPN propose une solution rapide, sécurisé et sans log d'activités. Si vous recherchez un VPN pour surfer en tout anonymat, chiffrer/crypter vos activités en ligne ou encore débloquer des services restreints géographiquement, NordVPN est moins cher en ce moment avec des réductions allant jusqu'à 63%.

Des prix en baisse + 3 mois de VPN offerts

NordVPN propose non seulement un VPN, mais aussi d'autres solutions de sécurité. NordPass est un gestionnaire de mot de passe et NordLocker, un service de stockage Cloud chiffré pour conserver vos données en toute sécurité. La réduction la plus intéressante de la promotion actuelle porte sur l'abonnement de 2 ans. Vous avez le choix entre le VPN seul et des packs qui l'associent à d'autres services.

Si vous souhaitez souscrire uniquement au VPN, il est à 3,23 € par mois en ce moment pour l'abonnement de 2 ans. Vous payez ainsi 88,83 € pour 27 mois (dont 3 mois offerts) au lieu de 223,83 €, ce qui correspond à une réduction d'environ 60%. Mais si vous souhaitez bénéficier d'autres fonctionnalités pratiques en plus du VPN, d'autres formules sont disponibles.

La formule “Avancé” inclut le service NordPass (gestionnaire de mots de passe) et la formule Ultime inclut en plus du gestionnaire de mot de passe et du VPN, un service Cloud chiffré de 1 To baptisé NordLocker. Voici les différents prix proposés.

NordVPN 2 ans + 3 mois offerts : 3,29€ par mois (-60%)

NordVPN + NordPass 2 ans + 3 mois offerts : 4,49€ par mois (-57% )

) NordVPN + NordPass + Nordlocker 2 ans + 3 mois offerts : 5,99€ par mois (-63%).

Enfin, sachez qu'il est possible de souscrire individuellement aux services NordPass et NordLocker. Le premier fait l'objet d'une réduction actuellement. Il est à 1,49€ par mois au lieu de 2,99 €, ce qui correspond à une réduction de 50%.

5000 serveurs 6 connexions simultanées maximum 60 pays couverts

Quels sont les atouts de NordVPN ?

Quelles sont les caractéristiques de NordVPN ? Pour la sécuriser vos activités en ligne, le service s'appuie sur chiffrement AES-256 et utilise le NordLynx. Il s'agit d'un protocole VPN performant conçu en interne et qui est basé sur le tunnel WireGuard. Ce dernier a l'avantage d'optimiser la vitesse de connexion en limitant sa dégradation lorsque vous utilisez le VPN. Et c'est l'un des critères les plus importants si vous recherchez la meilleure qualité de service.

NordVPN dispose également de plus de 5000 serveurs dans environ 60 pays différents. Avec un seul abonnement, vous pouvez par ailleurs vous connecter sur jusqu'à 6 appareils. De quoi utiliser le VPN en simultané sur votre smartphone Android ou iOS, PC, votre Smart TV, etc. Mieux, vous pouvez même partager votre abonnement avec vos proches.

Enfin, NordVPN se démarque aussi des concurrents en incluant une protection contre les menaces en ligne ainsi qu'un scanner de vulnérabilité. Ces fonctionnalités sont incluses dans toutes les formules.