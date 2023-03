Cartes microSDXC SanDisk Extreme : vite, le prix est en baisse !

Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon nous réserve une nouvelle offre à ne pas manquer sur les cartes mémoires microSDXC SanDisk Extreme. Les versions 128 Go, 256 Go et 512 Go affichent des prix particulièrement intéressants. C’est l’occasion rêvée d’augmenter votre espace de stockage.

De nos jours, de nombreux produits high tech disposent d’un port microSDXC pour augmenter leur capacité de stockage. C’est le cas par exemple, de certains smartphones, de la plupart des caméras d’action et des drones mais aussi de quelques consoles de jeu. Mais les prix des cartes microSDXC ne sont pas toujours données. Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon sont donc l’occasion parfaite pour trouver une carte mémoire à moindre coût. Mais attention, après le 29 mars 2023, ce sera trop tard pour en profiter.

Amazon propose des promotions très intéressantes sur les cartes SanDisk Extreme d'une capacité de 128 Go, 256 Go et 512 Go. La 128 Go est disponible pour seulement 16,99 euros, la 256 Go à 30,99 euros et la 512 Go à 65,99 euros. C’est le modèle à 512 Go qui bénéficie de la plus grosse chute de prix avec une baisse de 27% mais c’est la version de 256 Go qui offre le meilleur rapport quantité/prix. Elles sont toutes vendues avec un adaptateur SD pour pouvoir la lire sur un port SD si nécessaire.

Les cartes SanDisk Extreme sont parmi les meilleures cartes mémoire microSDXC du marché. En effet, elles offrent des vitesses de transfert jusqu'à 190 Mo/s en lecture et 130 Mo/s en écriture grâce à l’optimisation de la technologie SanDisk QuickFlow. Elles sont donc compatibles UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30).

Par ailleurs, elles sont conçues pour résister à des conditions extrêmes. Elles sont résistantes aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. Vous ne risquez donc pas de perdre vos données.