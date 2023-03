Cette souris sans fil Microsoft est à bas prix chez Amazon

Si vous avez un budget de 15 euros pour l'achat d'une souris sans fil, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Dans le cadre d'une vente flash, Amazon vous propose de vous procurer la Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 à exactement 14,99 euros.

Après la carte SD SanDisk Extreme PRO 128 Go en promotion, voici un autre bon plan issu du domaine de l'informatique. Cette fois-ci, Amazon effectue une remise immédiate de 25% sur l'achat d'une souris sans fil de la marque Microsoft.

Proposée dans un coloris noir, la Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 est vendue par le célèbre site e-commerce au tarif de 14,99 euros au lieu de 19,99 euros ; soit 5 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, la souris sans fil est éligible à la livraison gratuite en point relais car le montant est inférieur à 25 euros d'achat.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac, la souris sans fil signée Microsoft est fournie avec une pile AA alcaline et un nano-récépteur USB. D'un poids léger de 90 grammes et doté d'un design ambidextre avec grips latéraux, l'accessoire fonctionne pratiquement sur toutes les surfaces grâce à sa technologie Microsoft BlueTrack et affiche des dimensions de 95,4 x 56,2 mm.