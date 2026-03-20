La dernière mise à jour de la Nintendo Switch 2 massacre l’autonomie de la console en mode portable

La récente mise à jour système pour la Nintendo Switch 2 propose une amélioration des performances du mode portable, mais en sacrifiant l'autonomie de la console.

Switch 2

Il y a quelques jours, nous vous rapportions que Nintendo déployait une mise à jour du firmware pour sa Switch 2. Celle-ci permet de basculer le système logiciel en version 22.0.0, qui apporte plusieurs correctifs, et surtout, une nouvelle fonctionnalité : l'Amélioration du mode portable. Une fois cette option activée, la console se comporte comme si elle était utilisée en mode téléviseur, c'est-à-dire dockée, permettant d'obtenir de meilleures performances et des graphismes plus poussés en jeu.

Grâce à l'Amélioration du mode portable, les jeux Switch 1 peuvent être affichés en définition 1 080p en usage nomade sur Switch 2. Les jeux Switch 2 peuvent nativement tourner dans cette qualité d'image sur la console. Mais les jeux Switch 1 étaient jusqu'ici limités à 720p, car la Switch 1 elle-même ne prenait pas en charge le Full HD en mode portable.

L'Amélioration du mode portable ruine l'autonomie de la Switch 2

Les joueurs peuvent donc profiter de leur bibliothèque de jeux Switch 1 dans de meilleures conditions sur Switch 2, mais pas sans compromis. Les premiers tests sont formels, l'activation de cette fonction réduit sensiblement l'autonomie de la console, ce qui n'a rien d'étonnant. Sur Reddit, un utilisateur a réalisé une comparaison avec Doom, et constate une baisse d'environ 25 % de l'autonomie de sa Switch 2 lorsque le nouveau mode est activé. La batterie durait 5 heures et 5 minutes de jeu auparavant, contre 3 heures et 43 minutes après la mise à jour.

Nintendo avait prévenu qu'il fallait s'attendre à un tel comportement : “Si cette option est activée, les jeux Nintendo Switch utilisés en mode portable ou sur table offriront des performances similaires à celles des mêmes jeux utilisés en mode téléviseur. Cela peut améliorer le rendu visuel, mais risque également d'augmenter la consommation d'énergie de la console pendant le jeu”, prévenait le fabricant et éditeur au moment de la sortie de la mise à jour.

Pour de nombreux joueurs, cette option sera tout de même utile, puisqu'elle permet de jouer un certain temps dans de meilleures conditions. Tout le monde n'a pas besoin d'une autonomie de 4 ou 5 heures avant de recharger. Et il est possible de l'activer ou de la désactiver à la volée dans le menu Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch des Paramètres.


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