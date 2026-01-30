Switch 2 : ces jeux mythiques du GameCube n’arriveront pas de suite sur l’émulateur, dommage

Une fuite récente montrait les jeux que Nintendo comptait ajouter au catalogue de l'émulateur GameCube sur Switch 2. Malheureusement, la marque a démenti en suivant.

Il était une fois la Switch

L'avantage d'avoir une Switch 2, c'est la possibilité de jouer à d'autres consoles de chez Nintendo sans changer de plateforme. À condition de payer l'abonnement au Switch Online, vous obtenez l'accès à des émulateurs venant s'enrichir régulièrement de divers titres parmi une sélection des plus emblématiques. Sachant que la plupart nécessite aussi le Pack additionnel. Avec la sortie de la Switch 2, c'est le GameCube qui a rejoint la liste des consoles jouables.

Récemment, une photo publiée par Walmart, une chaîne de magasins américains, a beaucoup fait parler d'elle puisqu'elle montrait deux jeux GameCube absents de l'émulateur. Autrement dit, une annonce avant l'heure. Des joueurs se frottaient déjà les mains dans la perspective de (re)lancer ces très bons titres, sauf que Nintendo en a décidé autrement. Un démenti officiel est venu doucher les espoirs de tout le monde. Heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'annonce du géant japonais.

Une fuite annonçait les jeux GameCube à venir sur Switch 2, Nintendo dément

“Nous avons récemment fourni à un détaillant une image de titres Nintendo GameCube – Nintendo Classics qui incluait par erreur des jeux dont la sortie n'est pas prévue pour le moment. L'image a été retirée et nous nous excusons pour la confusion occasionnée“, explique un porte-parole de Nintendo of America. Autrement dit, pas de Metroid Prime 2 Echoes ou de Pikmin 2 sur le Switch Online. Mais attention : ils ne sont pas prévus “pour le moment“.

Lire aussi – Nintendo travaillerait sur une Switch 2 Lite, cette image sème le doute

Et même sans cette précision de Nintendo, il aurait été raisonnable de penser que ces deux titres populaires rejoindraient le catalogue tôt ou tard. Ce n'est donc qu'une question de temps avant de pouvoir se replonger dans les aventures de Samus Aran telles que racontées en 2004, ou bien mener les Pikmin à bon port dans la peau du capitaine Olimar. En attendant, vous pouvez vous plonger dans l'excellent Fire Emblem Path of Radiance ajouté récemment.

Source : IGN