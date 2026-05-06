Nintendo Switch 2 : il existe une méthode gratuite pour regarder YouTube sur la console, mais elle est vraiment étrange

Presque un an après sa sortie et un hardware tout à fait suffisant pour la faire tourner, La Nintendo Switch 2 ne propose toujours pas d'application YouTube native. Qu'à cela ne tienne, un utilisateur de Reddit a trouvé un moyen (très) détourné d'accéder à la plateforme de streaming depuis la console.

youtube nintendo switch 2
Crédits : JampyL via Reddit

La Nintendo Switch a presque tout pour plaire. Il faut dire que la console est très concrètement une version améliorée de sa grande soeur, déjà très largement appréciée par les joueurs. À un détail près. Un an après sa sortie, les utilisateurs n'ont toujours pas droit à une application YouTube native. Pourtant, ce n'est clairement pas une question de hardware, puisque la Switch première du nom propose bel et bien son application YouTube depuis 2018.

Ce n'est donc probablement qu'une question de temps avant que Nintendo et Google ne se réveillent. En attendant, les joueurs recherchent désespérément un moyen détourné d'accéder au service de streaming depuis leur console. Et qui dit désespéré, dit moyens désespérés. C'est ainsi que le membre de Reddit JampyL annonce avoir effectivement trouvé une solution pour contourner le problème. On vous prévient, vous ne l'aviez pas vu venir.

Sur le même sujet — La dernière mise à jour de la Nintendo Switch 2 massacre l’autonomie de la console en mode portable

Voici comment il est possible de regarder YouTube sur sa Nintendo Switch 2

Si la méthode est a priori gratuite, il vous faudra toutefois posséder un jeu bien particulier : Super Animal Royale, un jeu de survie indépendant. La bonne nouvelle, c'est que celui-ci ne coûte absolument rien sur le Nintendo eShop. Une fois celui-ci dans la bibliothèque, il faudra accéder au feed intégré au jeu depuis le menu principal, qui permet d'accéder à diverses informations et actualités sur ce dernier. Si vous avez de la chance, vous tomberez rapidement sur une vidéo YouTube.

Il vous faudra alors cliquer sur le bouton Regarder sur YouTube pour que le jeu lance une fenêtre menant vers la plateforme de streaming. À partir, il vous suffira de taper ce que vous souhaitez dans la barre de recherche pour naviguer sur le service. Attention toutefois, cette technique vient avec son lot de limitations. Par exemple, les vidéos s'afficheront impérativement en plein écran et ne dépasseront pas les 360p. À éviter pour un sage en version dockée, donc.


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