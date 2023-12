Nintendo Switch : les joueurs n’en peuvent plus de l’eShop trop lent et envahi par les spams

Sur les réseaux sociaux, les témoignages agacés face aux nombreux problèmes de l’eShop de la Nintendo Switch se multiplient. Il faut dire que la plateforme accumule les problèmes. Mal organisé, il est difficile de s’y retrouver, en plus de devoir composer avec une optimisation aux fraises.

« Ça devient ridicule. J’ai recherché “Metal Slug” pour trouver les jeux d’arcade et je me suis retrouvé face à un mur de jeux identiques, et il y en a même d’autres qui ne sont pas encore sortis ! ». L’expérience que décrit l’utilisateur Metacrystal sur le subreddit de Metacrystal est tristement commune. Sur l’eShop de la console, pourtant essentiel pour acheter des jeux, la navigation a toujours été une véritable plaie.

Dans les commentaires, ils sont nombreux à aller dans le sens de l’internaute. Ce dernier, qui a accompagné sa publication d’une image de la plateforme envahie par un seul et même jeu, a mis le doigt sur un problème récurrent de la boutique : le spam. En effet, même en tapant le nom du jeu que vous recherchez, il n’est pas aussi simple que ça de tomber sur sa page, puisque les résultats seront inondés de titres plus ou moins similaires.

6 ans après, le Nintendo eShop est toujours une catastrophe

En effet, l’eShop donne la possibilité aux développeurs de faire apparaître leurs jeux plusieurs fois dans les résultats en plaçant ces derniers dans des bundles. En abusant de cette technique, il est donc tout à fait possible d’envahir la page de résultats pour peu que le titre recherché appartienne à la même catégorie. Pour ne rien arranger, la plateforme est particulièrement lente et peu optimisée, ce qui rend la navigation encore plus désagréable.

« La Switch n’est pas super puissante, mais elle devrait l’être suffisamment pour charger une page web contenant quelques petites images sans devenir trop lente », se lamente un autre joueur dans les commentaires. Malheureusement, l’eShop n’a connu que très peu de modifications depuis son lancement en 2017. Il reste à espérer que Nintendo profite de la sortie de la Switch 2 pour améliorer la formule ou, a minima, profiter de son hardware plus puissant.

