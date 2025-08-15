Grâce à ce code, le airfryer Ninja Foodi Max DualZone de 9,5 L est à son prix le plus bas, et vous recevez en plus un tablier et des maniques !

La rentrée approche et, avec elle, les bonnes résolutions. Pourquoi ne pas en profiter pour cuisiner plus sainement ? Avec le airfryer Ninja Foodi Max DualZone de 9,5 L, vous pouvez préparer des repas pour 8 personnes ! Et bonne nouvelle, avec le code exclusif PHONANDROIDAFLOT, vous pouvez l’avoir 50€ moins cher en lot avec un tablier et deux maniques.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

À mi-chemin entre four électrique et friteuse traditionnelle, cet airfryer séduit par sa simplicité d’utilisation, son entretien rapide et sa capacité à limiter l’ajout de matières grasses. Résultat : une cuisine plus saine, tout en préservant le goût et la texture des aliments.

Vous attendez une belle offre pour acheter un airfryer performant à prix réduit ? C’est le bon moment pour craquer ! Le Ninja Foodi MAX DualZone de 9,5 L en lot avec un tablier et deux maniques profite actuellement d’un code promo qui fait chuter son prix de 50€ ! En renseignant le code PHONANDROIDAFLOT dans votre panier, il passe ainsi de 239,99 € à 189,99 € seulement. C’est un excellent prix pour une friteuse sans huile de cette capacité !

Et si un autre airfryer vous intéresse, notre code promo PHONANDROIDNINJA25 fonctionne toujours sur l’ensemble des produits vendus par Ninja Kitchen. Il vous donne 10 € de réduction pour tout achat inférieur à 150 €, 20 € pour ceux entre 150 € et 250 € et 30 € de remise immédiate dès 250 € d’achat.

Quelles sont les caractéristiques du airfryer Ninja Foodi Max DualZone de 9,5 L ?

Préparer un dîner pour une grande famille ou un groupe d’amis sans passer la soirée en cuisine n’est pas toujours évident. Heureusement, le airfryer Ninja Foodi MAX DualZone vous facilite la tâche. Comme son nom l’indique, se modèle se distingue par sa grande capacité de 9,5 litres et ses deux tiroirs indépendants qui sont suffisamment grands pour cuisiner deux préparations en même temps, qu’il s’agisse d’un poulet rôti ou de légumes grillés et savoureux.

La technologie DualZone permet de lancer deux cuissons distinctes avec des réglages adaptés à chaque préparation : mode, température et durée peuvent ainsi être différents pour chaque compartiment. La fonction Sync vient compléter l’expérience en synchronisant la fin des deux cuissons. Pour les petites portions, il est possible de n’utiliser qu’un seul tiroir, optimisant ainsi l’énergie consommée.

Le airfryer Ninja Foodi Max DualZone intègre par ailleurs 6 programmes de cuisson pour varier les recettes au quotidien. Vous pouvez aussi régler la température jusqu’à 240°C !