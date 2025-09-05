Ninja CRISPi Cyber Space : le airfryer atteint un prix bas record avec cette double promotion, vite !

Le Ninja CRISPi Cyber Space a été lancé cet été et, pour la rentrée, il est déjà en promotion. Ce airfyer qui bouleverse le design habituel des friteuse sans huile est normalement en vente à 219,99 € dans le pack avec 4 récipients. Mais grâce à deux promotions cumulables, vous pouvez vous l’offrir à 158,39 € seulement ! C’est un prix sacrifié.

En proposant une alternative plus économes en énergie que des fours électriques et moins grasses que des friteuses traditionnelles en gardant la même gourmandise, les friteuses sans huile ont révolutionné notre manière de cuisiner. Avec la CRISPi Cyber Space, Ninja va encore plus loin.

Ce airfryer fonctionne avec une unité chauffante Crispi PowerPod qui se met au dessus de contenants en verre. En plus de son design original, ce système vous permet de réduire la vaisselle tout en utilisant des matériaux plus sains.

Pour fêter la rentrée, la marque leader des friteuses sans huile propose son nouveau modèle à prix cassé. Elle est ainsi affichée à 179,99 € mais ça n’est pas tout ! Avec notre code exclusif PHONANDROIDNINJA25 à renseigner dans votre panier, vous avez 12% de réduction supplémentaire. Le prix du airfryer Ninja CRISPi Cyber Space passe alors à 158,39 € au lieu de 219,99 €.

Durant le mois de septembre, le code PHONANDROIDNINJA25 fonctionne sur tout le site (hors accessoires). Profitez-en pour vous équiper à moindre coût !

Pourquoi faut-il craquer pour le airfyer Ninja CRISPi Cyber Space ?

Ninja a conçu ce modèle avec une attention particulière portée à la facilité d'utilisation et au respect de la santé. Le Ninja CRISPi Cyber Space se distingue par ses récipients en verre, un choix novateur qui permet d’éliminer les risques liés aux matériaux douteux.

Dans ce pack en promotion, vous trouverez 4 récipients, à savoir un grand bac de 3,8 L, idéal pour les repas en famille, et trois plus petits de 1,4 L, parfaits pour des portions individuelles.

Chaque récipient dispose de supports anti-chaleur, ce qui permet de les poser directement sur la table sans craindre d'éventuelles brulures. Par ailleurs, comme ils sont indépendant de l’unité chauffante Crispi PowerPod et qu’ils sont fournis avec des couvercles hermétiques, vous pouvez facilement les ranger au réfrigérateur ou les transporter avec vous lors de vos déplacements. C’est Pratique et fonctionnel.

Avec une puissance de 1700 W, le Ninja CRISPi Cyber Space permet une cuisson rapide et efficace, atteignant des températures allant jusqu’à 185°C. Son système de circulation d’air chaud à 360° garantit une cuisson uniforme et optimale.

Enfin, ce modèle offre 4 modes de cuisson pour s’adapter au mieux à vos besoins :

Air Fry : pour une cuisson croustillante sans huile,

: pour une cuisson croustillante sans huile, Roast : pour rôtir viandes et légumes,

: pour rôtir viandes et légumes, Recrisp : pour réchauffer en préservant le croquant,

: pour réchauffer en préservant le croquant, Keep Warm : pour maintenir vos plats à température idéale.