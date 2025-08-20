Ninja CRISPi Cyber Space à prix cassé : le nouveau aifryer avec 4 récipients en verre est de retour avec une offre inédite !

Sorti il y a tout juste un mois, le airfryer Ninja CRISPi Cyber Space a révolutionné l’univers des friteuses sans huile. Ce modèle se distingue par ses bacs en verre borosilicate résistants aux chocs thermiques. Normalement en vente à 219,99 € avec 4 récipients, vous pouvez actuellement vous l’offrir à 199,99 € seulement. Les promotions sur les nouveaux produits Ninja sont rares alors profitez-en !

Les Airfryers sont devenus des incontournables dans nos cuisines en offrant une excellente alternative aux friteuses à huiles et aux fours électriques. Compacts et puissants, ses appareils vous donnent la possibilité de cuisiner plus sainement tout en ayant une consommation énergétique inférieure à celle d’un four. Le Ninja CRISPi Cyber Space va plus loin avec une conception pensée pour limiter la vaisselle et faciliter le quotidien.

Alors qu’il est normalement en vente à 219,99 € avec 4 récipients en verre CleanCrisp, soit un de 3,8 L et 3 de 1,4 L, Ninja le propose actuellement à prix réduit à 199,99 € seulement.

Ninja CRISPi Cyber Space : une friteuse sans huile polyvalente

Le airfryer Ninja CRISPi Cyber Space a rejoint la grande famille des friteuses sans huile il y a quelques jours seulement. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son design diffère de ses prédécesseurs.

Cet appareil compact ne manque pas de puissance. En effet, le CRISPi Cyber Space possède une puissance de 1700 W et peut atteindre les 185 °C. Grâce à sa technologie d’air chaud pulsé à 360°, la cuisson est homogène et rapide.

La friteuse sans huile Ninja CRISPi Cyber Space embarque par ailleurs 4 modes de cuisson :

Air Fry : cuisson croustillante sans huile,

: cuisson croustillante sans huile, Roast : rôtissage de viandes et légumes,

: rôtissage de viandes et légumes, Recrisp : réchauffage en préservant le croquant,

: réchauffage en préservant le croquant, Keep Warm : maintien au chaud.

Le grand bac de 3,8 L est adapté pour des recettes familiales comme un poulet rôti accompagné de légumes, tandis que les petits bacs de 1,4 L conviennent parfaitement aux repas individuels. Chaque récipient est équipé d’un support anti-chaleur intégré qui vous permet de le poser sur la plupart des surfaces sans précaution supplémentaire. Les bacs se détachent facilement et peuvent passer directement du réfrigérateur au airfryer. Et grâce aux couvercles hermétiques, ils peuvent facilement être transportés.