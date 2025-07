Ninja CRISPi Cyber Space : ce nouvel AirFryer 4-en-1 en verre peut s’emporter partout !

Ninja révolutionne le marché des airfyers en proposant des modèles innovants au rapport qualité-prix imbattable. La marque de référence des friteuses sans huile sort un nouveau modèle polyvalent qui dispose de 2 contenants en verres à haute résistance thermique. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander à 179,99 € !

Cliquez ici pour découvrir le CRISPi Cyber Space

L’utilisation des AirFryers s’est démocratisée dans nos cuisines. Et pour cause, ces petits appareils ont simplifié la préparations de nos repas. Compacts, plus économes en énergie qu’un four électrique et plus sains qu’une friteuse traditionnelle, ces appareils ne manque pas d’atout.

La marque Ninja propose des modèles simple à utiliser, à la fois puissants et polyvalents. Avec le Ninja CRISPi Cyber Space, le géant américain passe à la vitesse supérieure. Cet AirFryer dispose de 2 contenants en verre borosilicate qui résistent aux chocs thermiques. Vous pouvez donc mettre vos préparations au frigo et les réchauffer directement dans les mêmes bacs. Et grâce aux couvercles hermétiques, vous pouvez facilement les transporter avec vous. Outre l’économie de vaisselle, vous avez le plaisir de conserver vos plats dans un contenant sain et respectueux de l’environnement.

Le Ninja CRISPi Cyber Space est actuellement affiché à 179,99 €. C'est un excellent prix pour un modèle avec de telles caractéristiques. Si un autre produit vous intéresse sur le site officiel de Ninja Kitchen, avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous pouvez obtenir de belles réductions :

10 € de réduction pour les achats en dessous de 150 €

20 € de réduction pour ceux entre 150 € et 250 €

30 € de réduction pour ceux entre 250 € et 400 €

Le AirFryer Ninja CRISPi Cyber Space sortira officiellement le18 juillet mais vous pouvez d’ores et déjà le précommander.

AirFryer Ninja CRISPi Cyber Space : ce modèle polyvalent en verre est proposé à prix cassé !

Cuisiner à la maison prend du temps et utilise généralement beaucoup de vaisselle. À mi-chemin entre friteuse classique et four électrique, le AirFryer vous facilite la tâche en vous donnant la possibilité de préparer vos plats de manière plus saine. La cuisson est optimale grâce à l’air chaud pulsé réparti à 360° dans le bac.

Le Ninja CRISPi Cyber Space est un AirFryer 4-en-1 capable de frire à l’air (Air Fry), rôtir (Roast),, réchauffer en préservant le croustillant (Recrisp) et de maintien au chaud (Keep warm). Ce modèle puissant de 1700W chauffe jusqu’à 185 °C tout en étant ultra compact et facile à ranger. Il est idéal pour les petites cuisines.

Cette friteuse sans huile est fournie avec 2 bacs en verre transparents, l’un de 3,8L qui vous permet de cuisiner un poulet entier avec des petits légumes par exemple, et l’autre de 1,4L pour des repas individuels. Comme l’unité chauffante CRISPi POWERPOD est détachable et que les contenants sont équipés de couvercles hermétiques, vous pouvez les emporter avec vous pour déjeuner au bureau, pour un pique-niquer en famille ou entre amis.

Chaque bac est doté d’un support anti-chaleur fixé en dessous qui vous permet de le poser directement sur la plupart des surfaces. Si vous cherchez un modèle puissant, polyvalent et avec une grande capacité, ce AirFryer est fait pour vous.