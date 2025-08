L’airfryer Ninja Foodi Flex d’une capacité de 10,4L est de retour à prix cassé avec les maniques et le tablier offerts !

Les soldes sont terminées mais Ninja prolonge les promotions sur l’excellent airfryer Ninja Foodi Flex d’une grande capacité. Normalement en vente à 279,99 € en pack avec les maniques et le tablier, vous pouvez vous l’offrir à 209,99 € en utilisant le code PHONANDROIDNINJA25. C’est un bon plan !

L’été est bien là et avec lui, les envies de cuisiner plus sainement. À mi chemin entre four électrique et friteuses à huile, les airfryers permettent de préparer des plats avec peu de matière grasse tout gardant toute la gourmandise.

La Ninja Foodi Flex de 10,4 L se démarque par sa puissance, sa polyvalence et sa grande capacité. Habituellement vendu à 279,99 €, cette friteuse sans huile est actuellement affichée à 229,99 € sur le site officiel de Ninja. Et avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous avez une remise supplémentaire de 20 €, ramenant le prix final à 209,99 € seulement.

Pour rappel, le code promo PHONANDROIDNINJA25 est valable sur l’ensemble du site de Ninja Kitchen. Vous avez un airfryer, une machine à glace, un blender ou d’autres appareils pour la maison dans le viseur ? Profitez-en pour vous équiper à prix réduit. Le code est cumulable avec les offres en cours et vous permet d’avoir :

10 € de réductions pour les commandes inférieures à 150 €

20 € de remise pour les achats entre 150 € et 250 €

30 € de réduction pour ceux entre 250 € et 400 €

Ninja Foodi Flex 10,4 L : un airfryer d’une grande capacité à prix réduit

Préparer des repas équilibrés pour plusieurs personnes peut être chronophage, sauf si vous avez le bon équipement. Grâce au Ninja Foodi Flex, vous gagnez du temps sans avoir à faire des sacrifices sur le résultat final.

Conçu pour les familles nombreuses ou le batch cooking, ce modèle d’une capacité de 10,4 litres permet de cuisiner pour de grandes tablées jusqu’à 8 personnes. Le Ninja Foodi Flex dispose d’un grand espace qui peut être divisé en deux compartiments à l’aide d’un séparateur amovible.

Grâce à la technologie Dual Zone, il devient possible de cuire deux recettes en parallèle, avec des températures différentes. Et avec la fonction SYNC, vous pouvez synchroniser les temps de cuisson pour que tout soit prêt en même temps. C’est pratique pour servir des plats chauds, sans avoir besoin de réchauffer l’une des deux préparations.

La Ninja Foodi Flex vous donne la possibilité de régler température de 40 à 240 °C ainsi que le temps de cuisson. Vous disposez aussi de 7 programmes de cuisson intégrés, à savoir Air Fry (cuisson sans huile), Max Crisp, Roast (rôtir), Bake (cuisson au four), Reheat (réchauffer), Dehydrate (déshydrater) et Prove (faire lever). C’est donc un modèle parfaitement adapté pour cuisiner autant des plats salés que des pâtisseries.