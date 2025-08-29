Le airfryer Ninja CRISPi Cyber Space avec 4 récipients en verre est de retour à prix cassé et il est encore moins cher !

Le Ninja CRISPi Cyber Space est un tout nouveau modèle qui chamboule complètement le monde des airfryers avec un concept et un format inédits. S’il vient de sortir, cet airfryer bénéficie pourtant déjà de deux belles promotions cumulables. C’est le moment d’en profiter.

Aujourd’hui, les airfryers sont présents dans quasiment toutes les cuisines et de plus en plus de modèles existent sur le marché. À mi-chemin entre four électrique et friteuse à huile, ce sont des appareils compacts, peu énergivores et qui vous donnent la possibilité de cuisiner des plats gourmands plus sainement.

Juste avant la rentrée, La marque de référence des friteuses sans huile propose son nouveau modèle à prix cassé. Ainsi, la Ninja CRISPi Cyber Space passe à seulement 179,99 € en cumulant la promotion en cours avec notre code exclusif PHONANDROIDNINJA25. C’est un excellent prix puisqu’il est habituellement en vente à 219,99 €.

Pour rappel, le code PHONANDROIDNINJA25 est valable sur de nombreux produits sur le site officiel de Ninja. En le renseignant dans votre panier, vous obtenez 10 € de réduction immediate pour les commandes inférieures à 150 €, 20 € pour celles entre 150 € et 250 € et 30 € entre 250 € et 400 €. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit !

Quelle sont les caractéristiques de la friteuse sans huile Ninja CRISPi Cyber Space ?

Avec ce nouveau modèle, Ninja a souhaité aller plus loin avec une conception pensée pour limiter la vaisselle et qui élimine tous risques pour la santé grâce à des matériaux plus sains. Le airfryer Ninja CRISPi Cyber Space a ainsi la particularité d’avoir des contenants en verre. Les 4 récipients, un de 3,8 L adapté pour les préparations familiales et 3 de 1,4 L pour les repas individuels, sont équipés d'un support anti-chaleur. Vous pouvez donc les poser directement sur la table sans la brûler.

Chaque bac se détache facilement et peut être rangé au réfrigérateur. Grâce aux couvercles hermétiques, les récipients peuvent être transportés facilement.

Avec sa puissance de 1700 W, vous pouvez cuire vos plats à une température qui peut atteindre les 185 °C. L'air chaud pulsé à 360° vous assure une cuisson optimale et rapide. Enfin, le airfryer Ninja CRISPi Cyber Space est par ailleurs doté de 4 modes de cuisson :

Air Fry : cuisson croustillante sans huile,

: cuisson croustillante sans huile, Roast : rôtissage de viandes et légumes,

: rôtissage de viandes et légumes, Recrisp : réchauffage en préservant le croquant,

: réchauffage en préservant le croquant, Keep Warm : maintien au chaud.