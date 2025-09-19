Machine à glace Ninja CREAMi : cette édition limitée passe à prix sacrifié et elle n’a jamais été aussi peu chère !

Préparer ses glaces maison n’a jamais été aussi simple et économique. La Ninja CREAMi est un appareil qui vous donne la possibilité de préparer de délicieux desserts glacés maison. Et bonne nouvelle, l’édition limitée Noir/or est actuellement affichée à prix cassé à 149,99 € au lieu de 229,99 €. C’est une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

En proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable, Ninja a révolutionné nos cuisines. La Ninja CREAMi fait ainsi le bonheur des ménages depuis plusieurs semaines. L’été s’achève mais les beaux jours sont encore là. Et puis, les gourmands le savent bien, il n’y a pas de saison pour manger des glaces, surtout lorsqu’elles sont faites maison. Vous cherchez une machine à glace facile à utiliser et à prix accessible ? Ce bon plan est fait pour vous.

L’édition limitée de la Ninja CREAMi est actuellement en promotion sur le site officiel de Ninja. Normalement en vente à 229,99 €, cette excellente machine à glaces affichée à 149,99 € seulement.

Quelles sont les caractéristiques de la machine à glace Ninja CREAMi ?

Les glaces industrielles vendues dans les grandes surfaces peuvent parfois contenir des ingrédients douteux. Pour vous assurer de la qualité de ce que vous mangez, pourquoi ne pas réaliser vos desserts glacés à la maison ? Vous maîtrisez ainsi ce que vous mettez dedans tout en réduisant les coûts. Et grâce à la Ninja CREAMi, c’est très simple.

Avec son coloris Noir/or, cette machine à glace adopte un look haut de gamme qui s’intègre facilement dans toutes les cuisines. Elle est fournie avec 2 pots de 493 ml munis d’un couvercle. Vous pouvez ainsi réaliser 2 parfums différents pour les conserver dans votre congélateur.

Cet appareil polyvalent n’est pas qu’une simple sorbetière. Elle permet de réaliser 7 préparations différentes, soit :

Ice Cream (Crème glacée)

Gelato (Gelato)

Sorbet (Sorbet)

Smoothie Bowl (Smoothie Bowl)

Light Ice Cream (Crème glacée allégée)

Milkshake (Milkshake)

et Mix-in (Extra)

L’utilisation est très simple puisqu’il vous suffit de mélanger les ingrédients dans le bol, de les congeler pendant 24h, puis de mixer le tout. En quelques minutes, vous obtenez une texture onctueuse.

Pour plus de gourmandise, la fonction “Extras” permet même d’ajouter des toppings après le mixage (pépites, fruits secs, éclats de caramel…). Enfin, les pots, les couvercles et la pale sont tous amovibles et passent au lave-vaisselle.