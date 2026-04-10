La Ninja CREAMi 7-en-1 passe à prix cassé : à vous les glaces maison !

Les beaux jours arrivent et, avec eux, les envies de glaces reviennent ! Ninja vous propose de faire de délicieuses glaces maison en toute simplicité avec la CREAMi. Et bonne nouvelle, l’excellente machine passe à prix cassé en cumulant ces différentes offres, vite !

Ninja CREAMi 7-en-1

Vous souhaitez vous lancer dans la fabrication de glaces maison, mais vous avez peur que ça prenne trop de temps ou que ça soit difficile à faire ? Ninja a réussi à devenir un incontournable dans nos cuisines grâce à ses appareils qui facilitent la préparation de nos repas. Avec la CREAMi 7-en-1, le géant américain vous propose de faire vos propres boules de glaces en toute simplicité.

Habituellement en vente à 229,99 €, cette machine à glaces avec 2 pots de 493 ml est actuellement en promotion à 179,99 €. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PANINJA10, vous avez 10% de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 161,99 € seulement ! C’est une offre qui tombe pic pour préparer l’arrivée de l’été !

Quelles sont les caractéristiques de la Ninja CREAMi 7-en-1 ?

Les glaces industrielles contiennent généralement des ingrédients douteux et une quantité astronomique de sucre. Heureusement, Ninja vous offre une solution simple pour les faire maison : la Ninja CREAMi.

Cet appareil 7-en-1 vous donne la possibilité de préparer des crèmes glacées mais aussi des sorbets, des glaces à l’italienne, des smoothie Bowl, des milkshakes et des crèmes glacées allégées. Grâce à la fonction « Extras », vous pouvez intégrer des ingrédients après le mixage pour varier les textures. Vous pouvez ainsi ajouter des morceaux de chocolat, des fruits ou encore des éclats de caramel pour plus de gourmandise.

L’utilisation est très simple puisqu’il vous suffit de mettre les aliments dans le bol, le placer au congélateur pendant 24 heures avant de brasser le contenu avec la machine. Vous obtenez un résultat crémeux en quelques minutes seulement.

Dans cette version en promotion, vous avez 2 pots de 493 ml avec les couvercles fournis. Cela vous permet donc de préparer 2 parfums différents et de les conserver au congélateur. Enfin, pour un entretien facilité, tous les éléments (pots, couvercles et pale) sont détachables et sont compatibles avec le lave-vaisselle.


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