Cyberpunk 2 est sur les rails, mais ne l’attendez pas pour tout de suite

CD Projekt RED, le studio derrière les jeux The Witcher et Cyberpunk 2077, annonce que le futur Cyberpunk 2 vient de franchir une étape importante de son développement.

En 2020 sort un jeu extrêmement ambitieux signé par le studio à l'origine de la trilogie The Witcher. Délaissant complètement l'univers médiéval-fantastique, les polonais de CD Projekt RED se lancent dans la création d'un univers futuriste bien à eux. Après des années de teasing, Cyberpunk 2077 arrive enfin. Si le succès commercial est au rendez-vous, les critiques sont plus mitigées. La faute à de très nombreux problèmes techniques que les développeurs vont s'efforcer de corriger au fil du temps.

Depuis, Cyberpunk a dépassé les 30 millions de ventes, et CD Projekt RED a annoncé qu'une suite était en préparation en 2022 déjà. Nom de code : Project Orion. On ignore encore si le jeu s’appellera officiellement Cyberpunk 2, Cyberpunk suivi d'une année ou bien autrement. Certains aspects sont déjà connus cependant : le jeu sera développé à l'aide du moteur graphique Unreal Engine 5, mais pas directement par CD Projekt RED. C'est un nouveau studio basé à Boston qui s'en chargera, en collaboration avec une équipe polonaise.

La suite de Cyberpunk 2077 franchit une étape importante de son développement

Aujourd'hui, on sait que le titre est en bonne voie. Sur X (Twitter), le compte CD PROJEKT IR annonce que Cyberpunk 2 est entré en phase de pré-production. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

Pour faire simple, c'est le moment où on donne forme aux éléments fondamentaux du jeu : son histoire dans les grandes lignes, ses systèmes de gameplay, l'aspect du monde dans lequel il se déroule (le “world building”)… On en profite pour affiner et valider la direction artistique souhaitée ou encore créer des prototypes de mécaniques afin de voir ce qui fonctionne ou non.

Vous l'aurez compris, nous sommes encore loin de pouvoir lancer Cyberpunk 2 sur nos machines. Sa date de sortie est encore inconnue, mais on peut dire sans se tromper qu'elle est fixée à dans plusieurs années. Les fans vont devoir prendre leur mal en patience, tout comme ceux du sorceleur Geralt de Rives puisque The Witcher 4 ne sera pas disponible avant début 2027 au plus tôt.