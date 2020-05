Netflix s’est montré bien plus fiable que Disney+, Prime Video et YouTube pendant le confinement

Netflix s’est montré plus fiable que Prime Video, Disney+ ou Youtube pendant le confinement. C’est en tout cas ce que démontre une étude menée par le cabinet de recherche JD Power. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs se sont appuyés sur le nombre de problèmes signalés par les utilisateurs des plateformes de streaming les plus populaires.

Les Français peuvent enfin aller et venir comme bon leur semble, après deux mois de confinement. Sans surprise, cette période a été du pain béni pour les plateformes de streaming, qui ont considérablement augmenté leur nombre d’abonnés. Qui dit plus de clients, dit des serveurs bien plus sollicités que la normale, avec les risques de panne qui vont avec.

Pour ménager la bande-passante de nombreux pays, les plateformes de streaming ont dû prendre des mesures. Netflix a réduit la qualité de ses contenus, et Amazon Prime Video a fait de même. En France, Disney a décalé le lancement de Disney+ sur demande du gouvernement. Si chacune de ses plateformes a effectivement agi pour limiter les dégâts pendant le confinement, laquelle a été la plus fiable ? C’est ce qu’a tenté de déterminer le cabinet de recherche américain JD Power.

Netflix infaillible ?

Pour établir un classement, les analystes se sont basés sur le nombre de problèmes signalés par les utilisateurs de chaque service pendant le confinement (aux Etats-Unis il faut le préciser). Ainsi, Netflix est en tête avec une moyenne de 0,07 problème de diffusion par heure passée sur la plateforme. Un chiffre exceptionnellement bas qui montre que la firme de Los Gatos a bien géré l’afflux massif d’utilisateurs entre mars et mai.

On retrouve ensuite :

Hulu avec 0,11 problème par heure passée sur le service

Amazon Prime Video avec 0,11 problème par heure passée sur le service

Disney+ avec 0,12 problème par heure passée sur le service

Youtube avec 0,13 problème par heure passée sur le service

Globalement, il semble que les plateformes de streaming toutes confondues s’en sont plutôt bien sorties pendant le confinement, en assurant une qualité de service optimale. Le passage de la HD à la SD en journée a permis de ménager serveurs et bande-passante, de manière à ce que tout le monde puisse profiter de ses contenus favoris en tout temps. À l’heure du déconfinement, Netflix a d’ores et déjà annoncé vouloir débrider progressivement la qualité des vidéos en Europe, pour enfin retrouver de la 4K HDR + et du Full HD à toute heure.

Source : Bloomberg