Les 20 meilleures séries originales Netflix à ne manquer sous aucun prétexte

Netflix regorge de séries de qualité et a su convaincre le grand public pour devenir la plateforme de SVOD numéro 1 du monde grâce à un catalogue riche en productions originales. Nous vous proposons ici notre sélection de 20 séries disponibles sur le service que nous estimons valoir le coup d'œil.

Vous êtes abonné Netflix, mais en manque d'idées sur la prochaine série à voir ? Il faut dire que le catalogue est pléthorique et qu'il peut être difficile de faire son choix. Nous-mêmes grands consommateurs des contenus proposés par le service de SVOD à la rédaction, nous vous avons concocté une sélection maison des séries à ne pas rater, en nous concentrant sur les productions originales, qui sont comme pour Disney+ la principale plus-value de Netflix. Bien sûr, c'est avant tout une question de goûts et nous avons essayé de ratisser sur plusieurs genres pour que tout le monde puisse y trouver son bonheur. Nous avons souhaité nous limiter à 20 œuvres pour ne pas tomber dans le piège d'un simple listage de toutes les séries disponibles. Ainsi, nous devons véritablement réaliser des choix, prendre des risques, écarter des séries pourtant prometteuses. Mais rien ne vous empêche dans les commentaires de nous proposer une série originale Netflix qui vous a particulièrement marqué ! En attendant, voici donc nos 20 coups de cœur.

Stranger Things

D'après les communications de Netflix, Stranger Things est l'une de ses séries originales les plus populaires. La bande de gamins des années 80 adeptes des jeux de rôle Donjons & Dragons et qui doivent faire face à de terrifiantes menaces parvient à plaire à plusieurs générations de spectateurs. L'aspect fantastique, l'ambiance des eighties, la splendide photographie et le talent d'actrice de Millie Bobby Brown en font un show incontournable de la plateforme. La saison 3 a réussi à relancer l'intérêt de la série en se réinventant et nous attendons avec impatience la quatrième saison.

House of Cards

House of Cards a très clairement contribué à faire de Netflix ce qu'il est aujourd'hui. La première production originale de la plateforme a frappé très fort avec cette fiction qui nous immerge dans les coulisses de la vie politique américaine, ses coups bas, ses enjeux, ses trahisons… Le personnage de Frank Underwood campé par Kevin Spacey n'a aucune limite et est prêt à tout pour accéder à la maison blanche. La série est terminée, vous pouvez donc la binge-watcher avec l'assurance de connaître la fin. House of Cards est saisissante, et c'est le meilleur moment d'en profiter juste après l'élection présidentielle aux États-Unis.

Orange is the New Black

Elle n'a pas exactement la même aura que House of Cards, mais Orange is the New Black est également l'une des premières séries à être produite directement par Netflix et aura tenu huit saisons. Il faut avouer que la qualité de celles-ci n'est pas toujours égale, avec quelques égarements en cours de route, mais Orange is the New Black reste en général très intéressante. Nous entrons dans le quotidien des détenues d'une prison pour femmes aux États-Unis. Guerres de gang, tensions raciales, homosexualité, violences carcérales, et mêmes enjeux politiques sont autant d'éléments traités avec brio.

13 Reasons Why

C'est peut-être la série originale Netflix qui a le plus choqué et défrayé la chronique jusqu'ici. Adapté d'un roman de Jay Asher, le show raconte l'histoire du suicide d'une lycéenne américaine, et des répercussions sur son entourage. Elle rappelle à quel point la vie d'un jeune peut être cruelle et difficile à cet âge, mais réussit à ne pas trop tomber dans les clichés en rendant ses personnages plus complexes au fil des saisons. On peut tout de même regretter un scénario qui semble se perdre en saison 2 et 3 après une première saison exceptionnelle qui offrait une conclusion avec brio à l'histoire d'Hannah Baker. L'ultime saison 4 parvient à redresser la barre pour ne pas finir sur une note de frustration.

Black Mirror

Est-ce tricher que d'incorporer la culte Black Mirror à cette sélection ? Peut-être légèrement, puisqu'il s'agit à la base d'une production de la chaîne britannique Channel 4, qui est ensuite passée sous le giron de Netflix à partir de la saison 3. Mais la tentation était trop grande de vous parler de cette série dystopique qui a soulevé beaucoup de questions quant à l'avenir de notre société technologique. Chaque épisode est un stand-alone, c'est-à-dire une histoire indépendante, où y est généralement dénoncé un abus permis par la technologie. Black Mirror dépeint un futur de l'humanité qui se veut pessimiste, mais réaliste. Plusieurs épisodes décrivent des situations qui sont en train de devenir réelles, comme l'excellent “Chute libre”, le premier épisode de la saison 3, dans lequel le monde et les personnes sont régis par un système de notation. Ce qui est en train d'arriver en Chine à grande échelle. Impossible de passer à côté. Black Mirror a aussi beaucoup fait parler de lui avec “Bandersnatch”, un épisode interactif basé sur le principe des livres dont vous êtes le héros et des jeux vidéo à embranchements multiples. La série est dotée de 5 saisons, et nous n'avons que peu de nouvelles de la sixième.

The OA

The OA est un OVNI sur Netflix et a surpris tout son monde à sa sortie. La série comporte à la fois des éléments de science-fiction, de fantaisie et de surnaturel. Un thriller qui nous tient en haleine au fil des épisodes sans jamais lasser et en nous laissant avec quelques questions. Le style est singulier, c'est le genre de série “on adore ou on déteste, mais ça ne laisse personne indifférent”. Donnez-lui sa chance, si vous accrochez, The OA pourrait devenir l'une de vos séries préférées. Malheureusement, seules deux saisons nous sont proposées.

Altered Carbon

Autre série annulée après deux saisons par Netflix, Altered Carbon a des arguments à faire valoir, mais coûtait trop cher au service de SVOD avec ses décors magnifiques et ses effets spéciaux impressionnants pour une série. La photographie est superbe, les environnements futuristes immersifs. La première saison fut haletante et prenante, mais les scénaristes ont un peu perdu le fil lors de la seconde, qui conserve néanmoins les qualités techniques de la première. Une bonne petite série pour les fans de science-fiction en attendant la prochaine saison de The Expanse.

La Casa de Papel

Oui, nous trichons (encore) un peu. La Casa de Papel est une série créée pour la chaîne espagnole Antena 3. Netflix a racheté les droits de la série après la première saison (qui a été redécoupée en deux saisons par la plateforme de SVOD, qui a également raccourci les épisodes). Le show devient une production originale Netflix à partir de la saison 3. Nous attendons actuellement la saison 5. Certains reprochent à la série un syndrome Prison Break, c'est-à-dire une très bonne saison 1 suivie de saisons qui n'étaient pas prévues et de moins bonne facture. Mais La Casa de Papel reste un très bon divertissement avec des personnages attachants et un suspense permanent et s'impose déjà comme une référence de la pop culture.

3%

D'abord concentré sur la production de séries aux États-Unis, Netflix a peu à peu commencé à sortir des pépites en provenance d'autres pays. Parmi elles, la série dystopique brésilienne 3%, qui dépeint un futur dans lequel chaque habitant passe un test à ses 18 ans. S'il fait partie des 3% à réussir, il s'en va alors dans un monde avec tout le confort qui puisse exister, contrairement à l'extérieur où les conditions de vie sont déplorables pour la majorité de la population. La première saison concentrée sur les épreuves fait mouche puis la série parvient à se réinventer par la suite. La série se clôt par une saison 4 convaincante.

The Witcher

“Toss a coin to your Witcher, O' Valley of Plenty”. La chanson de Jaskier reste en tête, la série dans son ensemble peut-être un peu moins pour l'instant. Le challenge était casse-cou : adapter en série un univers déjà bien connu par les jeux vidéo The Witcher et les romans de Andrzej Sapkowski et adoré par de nombreux fans. La saison 1, critiquée pour son rythme et son montage (avec ces va-et-vient temporels), a posé les bases de l'histoire et présenté la plupart des personnages importants (Geralt, Yennefer, Ciri…). On espère que cela va servir pour propulser la saison 2 sur les bons rails, car l'ambiance de The Witcher est plutôt bien retranscrite et l'on peut voir beaucoup de potentiel dans cette série. À noter que Netflix prépare en parallèle un film d’animation basé sur l'univers de The Witcher, une licence qui semble-t-il va être largement exploitée par le service de SVOD au cours des prochaines années.

Dark

Malheureusement, nous n'avons pas de série originale Netflix française à intégrer dans cette sélection, nous n'avons été convaincus par aucune d'entre elles. On se rabat alors sur la série Dark de nos voisins allemands. Ce thriller est incroyablement bien ficelé : suspense, secrets, fausses pistes, rebondissements… les amateurs du genre seront comblés, et les autres pourraient même succomber tant le rendu est solide. La saison 3 a signé la fin de cette excellente série.

Emily in Paris

Nous nous attendons à ce que ce choix soit vivement critiqué dans notre bienveillante section commentaires, mais laissez-nous une chance de l'argumenter. Certes, la vision de Paris renvoyée par la série est assez éloignée de la réalité. Son créateur Darren Star est coutumier du fait, il nous avait déjà partagé un point de vus fantasmé de New York dans Sex and the City. Mais il reste très intéressant de voir les clichés que peut continuer d'avoir le reste du monde sur Paris. Et l'opposition des langues français-anglais est traité de manière assez drôle lorsque l'on a soi-même déjà vécu ce genre de moments. Pour apprécier au mieux la série, il faut en fait la regarder avec un étranger, soit qui vit en France et peut comparer son expérience personnelle à son arrivée dans le pays à celle d'Emily, soit qui ne connait pas la France pour lui expliquer ce qui est réaliste ou non dans la série. Et pour finir, voir Paris sous un si beau jour est plutôt réjouissant, tant pis si cela ne colle pas avec ce que l'on peut expérimenter au quotidien. N'oublions pas qu'il s'agit d'une fiction, pas d'un documentaire.

Godless

Vous préférez les miniséries bien ficelées aux séries qui s'éternisent et tirent trop sur la corde ? Alors Godless pourrait vous plaire. Pourvu de 7 épisodes, le show nous replonge dans une ambiance western que l'on voit de moins en moins sur nos écrans de nos jours. Aux manettes, le duo Steven Soderbergh et Scott Frank, à l'origine deux décennies plus tôt du film à succès “Hors d'atteinte”. Les amateurs de la série Downtown Abbey auront aussi le plaisir de retrouver au casting Michelle Dockery, connue pour son rôle de Lady Mary Crawley. Mais cette fois, son personnage sait manier le fusil.

Umbrella Academy

Portée par les acteurs Ellen Page (Inception, X-Men), Robert Michael Sheehan (Misfits) ou encore Tom Hopper (Black Sails, Merlin), Umbrella Academy n'a pas laissé son audience indifférente, et c'est désormais votre tour de vous laisser surprendre par cette série de super-héros par comme les autres adaptée du comic book du même nom. Loin de reprendre les codes du genre, Umbrella Academy parvient à se différencier et à se montrer plus profonde que ce que l'on a l'habitude de voir lorsque l'on a affaire à des super-héros. Rafraichissant.

The Crown

Nous vous conseillions déjà de regarder The Crown dans notre sélection des séries Netflix à regarder en novembre 2020 suite à la sortie de la saison 4, nous en remettons une couche ici. Cette immersion fictive dans la vie de la famille royale britannique fait mouche, entre décors magnifiques, acteurs pertinents et histoire qui se laisse suivre sans que l'on décroche. Le casting est impressionnant avec une Olivia Colman qu'on retrouve décidément partout dès que l'on parle de bonnes productions outre-Manche, l'incroyable Helena Bonham Carter (Fight Club, Alice au Pays des Merveilles, Harry Potter, et plus récemment Enola Holmes) ou encore Claire Foy (Millénium), qui campe Élisabeth II jeune de manière convaincante. Pour la saison 5, qui va conclure la série, la troisième Élisabeth II sera campée par Imelda Staunton, qui interprète aussi Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter.

Sex Education

La comédie dramatique britannique a conquis de nombreux spectateurs pour sa façon de traiter les interrogations autour du sexe. Le pitch : Otis, un adolescent très peu sûr de lui et timide, a de nombreuses connaissances sur le sexe grâce à sa mère qui est sexologue. L'excentrique et rebelle Maeve le convainc alors d'ouvrir son propre centre de thérapie incognito au sein même de leur lycée.

Narcos

Narcos retrace non seulement le parcours du célèbre trafiquant de drogue colombien Pablo Escobar, mais aussi celui du cartel de Medellín. Durant deux saisons , nous entrons en immersion dans la guerre des cartels et la chasse à l'homme menée par les autorités, avec une gestion magistrale du suspense. La saison 3 présente alors d'autres enjeux, puis met fin à la série. Qui revit actuellement à travers le spin-off “Narcos : Mexico”, qui en est à sa deuxième saison.

Sense 8

Sense 8 relate l'histoire de huit personnes réparties à travers le monde qui se retrouvent connectées par la pensée et bien plus encore. Même si elles sont physiquement éloignées, elles apprennent à vivre entre elles, à relever bien des défis ensemble et à s'aimer. Les sœurs Lana et Lilly Wachowski (Matrix, V pour Vendetta, Cloud Atlas) nous proposent ici une histoire émouvante, supportée par une réalisation de haute qualité, avec des messages forts sur l'identité et l'orientation sexuelles. L'annulation de la série après seulement deux saisons et sans véritable fin avait laissé les fans sous le choc, un épisode final d'une durée de 2 heures a finalement permis de conclure cette série aussi touchante que prenante en bonne et due forme.

Marvel's Daredevil

Oubliez le mauvais film Daredevil avec Ben Affleck, Jennifer Garner et Colin Farell, la série Netflix dispose d'un casting aux noms moins pompeux, mais fait figure de chef d'œuvre par rapport au long-métrage. Le super-héros aveugle, avocat le jour, est très bien retranscrit et est sublimé par la présence de méchants charismatiques qui ne laissent pas insensibles. Malheureusement, la série s'arrête à la saison 3. Frustrant devant tant de potentiel. Si vous avez aimé, vous pourrez ensuite passer aux autres séries Marvel produites pour Netflix. Nous les trouvons en dessous de Daredevil, mais Jessica Jones et The Punisher sont également de bons divertissements du genre, tandis que Luke Cage a été un peu moins gâté.

Mindhunter

David Fincher était jusqu'ici plus connu pour sa filmographie (Fight Club, Zodiac, Seven, The Social Network…) que pour les séries, mais il a amorcé un virage sur Netflix, et non sans succès. Après House of Cards, c'est avec Mindhunter qu'il nous régale. L'intrigue de ce thriller psychologique est posée dans les années 70. Au programme : des scènes d'interrogatoire épiques entre des agents du FBI et des tueurs en série. Dans le but d'améliorer leurs compétences en profilage criminel et d'obtenir des éléments de compréhension sur le mode de pensée de ces tueurs en série, les premiers agents vont tout faire pour entrer dans leur tête. Deux saisons sont disponibles, et si la série n'est officiellement pas annulée, des propos récents de David Fincher laissent peu de place pour une saison 3.

Vous avez de quoi faire avec cette sélection de 20 séries originales Netflix auxquelles vous devriez donner une chance. Et si vraiment rien en vous tente, vous pouvez aller voir chez Disney+, Amazon Prime Video, OCS, ou Apple TV+ si l'herbe n'est pas plus verte et si les contenus ne vous correspondent pas mieux. Notez que “Le Jeu de la dame”, dont la saison 1 a fait des émules et objets de critiques très positives, n'a pas été intégrée car nous n'avons tout simplement pas encore eu le temps de la visionner ! Elle fera peut-être son apparition dans une future mise à jour de cet article. Mais pour l'instant, c'est à vous de partager votre série Netflix originale préférée dans les commentaires.