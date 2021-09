Casa de Papel : la saison 5 de la série Netflix a choqué de nombreux fans

Cela fait maintenant quelques jours que la première partie de la saison 5 de la série Casa de Papel est disponible sur Netflix, et elle n’a pas manqué de faire beaucoup réagir les fans sur les réseaux sociaux. Attention, SPOILERS.

Disponible depuis le vendredi 3 septembre sur Netflix, la première partie de la saison 5 de la Casa de Papel a laissé certains fans sous le choc. En effet, alors que le Professeur est pris en otage par Alicia Sierra, l’équipe de braqueurs doit faire face seule à deux situations pour le moins très tendues : la fuite de certains otages et l’assaut d’une équipe de 8 commandos d’élite par le toit de la banque.

Après s’être réfugiés dans la réserve et pris au piège par les braqueurs, les otages n’hésitent pas à utiliser un lance-flamme, des grenades et même une mitrailleuse montée sur un transpalette pour se frayer un passage dans le couloir, une situation digne des plus grands films de guerre.

Arturo qui tire à la mitraillette , jette des Grenades , utilise un lance flamme je sait même pas pk je continue a regarder cette série — katakuri12 (@Leboubs93) September 6, 2021

À lire également : Netflix recule en France face à Disney+ et Amazon Prime Video, une première

Les fans comparent la saison 5 à Call of Duty

Lors de l’assaut des militaires, les fans ont également pu découvrir des scènes qui pouvaient tout droit sortir du jeu vidéo Call of Duty. En effet, après des échanges de coups de feu intenses, les braqueurs n’ont pas hésité à utiliser un lance-roquette pour essayer de neutraliser leurs ennemis. On sent bien que réalisateur Álex Pina veut créer des situations toujours plus explosives pour captiver les spectateurs, au risque de frôler les limites du possible.

Je regarde la casa de papel ou une version wish de Call of duty x Rambo x The A-team ? — Tecnico 🇲🇦🇪🇸 (@Thebvdr) September 3, 2021

Les fans ont également été très attristées par la mort d’un nouveau personnage principal. Après la disparition de Nairobi lors de la saison 4, c’est désormais au tour du personnage de Tokyo, interprété par l’actrice Úrsula Corberó, de tirer sa dernière révérence. En effet, après avoir été blessée par des tirs de sniper et prise au piège dans la cuisine de la banque, Tokyo s’est sacrifiée pour son équipe en dégoupillant des grenades pour éliminer César Gandía et les autres militaires.

Rendez-vous le 3 décembre prochain pour découvrir les cinq derniers épisodes de la série, qui devraient marquer fin du braquage. Pour l’instant, les fans se demandent bien ce qu’il adviendra d’Arturo, réanimé puis pris en charge par les médecins, ainsi que d’Helsinki, grièvement blessé à la jambe lors de l’assaut. En attendant, vous pouvez aller découvrir les dates de sortie des prochaines saisons des séries Netflix.

Moi après avoir terminé la casa de papel… pic.twitter.com/gD9sVk5XaY — Juliette🥥 (@jugar__) September 6, 2021

Sérieux ils ont buté Tokyo et Nairobi dans La Casa de papel aka La Maison de Papier, non mais c'est pas cool ça Álex Pina 🤦‍♂️ pic.twitter.com/TV6fisCDtA — TWITTANT Fr 🇫🇷 (@TwittantFr) September 5, 2021

Source : Twitter