Netflix Gaming ajoute deux jeux sur iOS et Android, mais on est loin du Play Pass

Netflix Gaming annonce l’arrivée de nouveaux jeux dans son offre sur iOS et Android. Ils s’appellent Arcanium Rise of Akhan et Krispee Street. Netflix Gaming compte désormais 12 jeux sur smartphones. Petit à petit, l’offre prend forme, mais elle est loin d’égaler le Play Pass de Google ou Apple Arcade.

Début novembre 2021, Netflix lançait sa nouvelle section de contenus par abonnement : des jeux sur smartphone. Ils sont réunis sous la bannière Netflix Gaming et sont disponibles gratuitement pour les abonnés du service de SVOD. Ils peuvent être téléchargés sur iOS et sur Android (avec une petite différence sur la méthodologie entre les deux systèmes d'exploitation). Et le catalogue s’étoffe progressivement. Peut-être même un peu trop lentement.

La plate-forme comptait cinq jeux au départ. Un sixième est rapidement arrivé. Le mois dernier, ils étaient une dizaine. Dans le lot, vous retrouvez deux jeux sous licence Stranger Things et beaucoup de casual gaming : jeux de cartes, dominos, bowling, jeux d’équilibre et d’habileté, un puzzle qui n’aurait pas dénoté dans la série Candy Crush, un épisode la série Asphalt de GameLoft et un golf sympathique amusant (mais pas autant que Mario Golf).

Deux nouveaux jeux arrivent dans Netflix Gaming

Aujourd’hui, Netflix annonce l’arrivée de deux nouvelles réalisations. Ils s’appellent « Arcanium : Rise of Akhan » et « Krispee Street ». Le premier est un jeu de stratégie développé par Rogue Games. Il mélange des éléments de gameplay de Heartstone, Magic the Gathering et Heroes of Might and Magic. Vous avez des cartes, des héros, des créatures et des compétences. À vous de créer votre stratégie. Deuxième jeu, Krispee Street se présente comme un « jeu d’objets cachés joyeux ». Développé par les créateurs de Teeter (Up), Bowling Ballers et Shooting Hoops, il vous propose de vous détendre en retrouvant des objets perdus dans une image. Un peu comme « Où est Charlie ? »

L’offre Netflix Gaming compte désormais 12 jeux que vous pouvez essayer aussi bien sur iOS (depuis l’App Store) que sur Android (à partir de l’application Netflix). Si l’arrivée d’Arcanium est une bonne chose pour les amateurs d’univers fantastiques, le nombre de productions un peu ambitieuses reste assez restreint. Il y a encore beaucoup de jeux simples dans l’offre Netflix Gaming, aussi bien en terme de réalisation que de gameplay. Et finalement assez peu de variété. Notamment quand le catalogue est mis face à de ceux d'Apple Arcade et du Google Play Pass. Nous attendons beaucoup mieux de la part du leader mondial du streaming.