Netflix propose déjà des jeux vidéo dans son application Android

Les Polonais ont désormais l’occasion de tester les tout premiers jeux vidéo disponibles dans le catalogue Netflix. Une poignée d’utilisateurs peuvent ainsi découvrir deux titres tirés de l’univers de Stranger Things sur leur smartphone Android. En revanche, les jeux ne tournent pas au sein de l’application, mais nécessitent d’être installés via le Play Store.

Ce n’est plus un secret pour personne, Netflix a bien l’intention d’ajouter des jeux vidéo dans son catalogue. Voilà plusieurs mois que des rumeurs circulent sur le sujet, et il n’y a désormais plus de place au doute. Le compte Twitter polonais de la firme a officialisé la chose, en même temps que de premiers tests sont déployés. Ainsi, une poignée d’utilisateurs Android dans le pays peuvent découvrir les tout premiers jeux développés par le géant du streaming : Stranger Things 1984 et Stranger Things 3.

En effet, Netflix souhaite d’abord se concentrer sur les jeux mobiles. Néanmoins, la compagnie a déjà fait part de sa volonté de se déployer sur plusieurs plateformes à l’avenir. En attendant, c’est donc l’application Android qui propose des titres sans aucune publicité ni micro-transaction, ce qui, il faut le souligner, est assez remarquable pour des jeux mobiles gratuits. Notez toutefois qu’il est nécessaire d’avoir souscrit à un abonnement Netflix pour pouvoir en profiter.

Les premiers jeux Netflix sont disponibles sur Android

On pourrait penser que, à l’instar des films et séries, les jeux tournent au sein de l’application Netflix. Pour le moment, il n’en est rien. En se rendant dans la catégorie dédiée, l’utilisateur a accès à un bouton Installer, qui redirige vers le Play Store. Les jeux Netflix se téléchargent et s’installent donc comme n’importe quelle autre application. La rubrique au sein de catalogue ressemble donc plus à une vitrine de promotion qu’à une véritable liste de contenu.

Sur le même sujet : Microsoft veut faire du Xbox Game Pass le « Netflix du jeu vidéo »

Néanmoins, cela pourrait bien être amené à changer. « Nous en sommes à un stade précoce et nous avons encore beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, mais c’est une première étape », a déclaré Netflix. Il n’est donc pas impossible que la manière de fonctionner évolue dans les prochains mois, au fil des tests qui seront menés auprès des utilisateurs.