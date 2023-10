Netflix chercherait à développer ses offres de jeux actuelles, principalement axées sur le mobile, en introduisant des titres “plus haut de gamme” dans son catalogue, et notamment un jeu de la licence Gran Theft Auto.

La division jeux de Netflix a été plutôt discrète depuis son lancement, opérant principalement dans la sphère des jeux mobiles pour des séries à succès comme Stranger Things, Squid Game et Mercredi. Outre ses jeux mobiles originaux, Netflix propose également d'autres jeux sous licence comme Ballons TD 6 et Valiant Hearts.

Pour les abonnés, tous ces jeux sont accessibles gratuitement via l'application Netflix, l'objectif étant de fidéliser les utilisateurs plutôt que d'utiliser les jeux pour attirer des clients potentiels. Selon le Wall Street Journal et ses sources, Netflix semble désormais vouloir aller plus loin. L’entreprise aurait « discuté de projets de sortie d'un jeu de la populaire série d'action et d'aventure “Grand Theft Auto” de Take-Two Interactive Software par le biais d'un accord de licence ».

Lire également – Netflix Gaming : notre sélection des meilleurs jeux Android et iOS inclus dans l’abonnement

Netflix veut un jeu GTA dans son catalogue

Le rapport du WSJ ne fait aucune autre mention de cet espoir d'accord ou de ce qu'il pourrait impliquer. Rien ne permet non plus d'affirmer que Netflix a discuté de ses ambitions avec Take-Two. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut probablement pas s’attendre à ce que le prochain GTA 6 soit disponible depuis Netflix.

À l'heure actuelle, les jeux Netflix ne sont guère plus qu'un avantage pour les abonnés, mais ils pourraient devenir bien plus importants avec une grande exclusivité. Il n'y a aucun moyen de savoir si Take-Two serait prêt à conclure un tel partenariat, mais il est très facile de comprendre pourquoi Netflix pourrait être intéressé par son propre Grand Theft Auto.

Ce serait d’ailleurs loin d'être la première fois que GTA s'intéresse à l'espace mobile. Chinatown Wars, par exemple, serait tout à fait à sa place dans le catalogue Netflix. On pourrait peut-être même espérer voir arriver GTA The Trilogy, les remasters des titres GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas.

Un analyste a également déclaré au Wall Street Journal que Netflix a dépensé un milliard de dollars pour des jeux jusqu'à présent et qu'elle étendra probablement son service de jeux à des titres AAA en cherchant à embaucher davantage de responsables de jeux. Reste à savoir si cette initiative attirera davantage d'abonnés.