Télécharger Netflix APK gratuit sur Android

Netflix est un service de vidéo à la demande par abonnement qui vous permet de visionner des films, des séries télévisées, des dessins animés ainsi que diverses créations originales en streaming. Ergonomique et facile à prendre en main, Netflix est disponible via une application mobile mais également accessible depuis tout appareil pouvant se connecter à Internet (mobile, ordinateur, Smart TV).

Qu'est ce que Netflix

Netflix est un service de streaming qui propose un large catalogue de contenus originaux accessibles par le biais d’abonnement. La maison mère, qui a son siège social à Los Gatos (Californie, USA) a vu le jour en 1997 et s’est d’abord spécialisée dans la location et la vente de DVD par email avec livraison à domicile.

Son service de Vidéo à la Demande (VOD) n’est apparu que bien des années plus tard, en 2007. Netflix a alors étendu son offre afin de permettre à ses utilisateurs de s’abonner pour bénéficier des contenus qu’il propose, on parle alors de Vidéo à la Demande avec abonnement (SVOD).

Depuis 2007, Netflix ne cesse de gagner en notoriété et a su s’imposer comme un acteur incontournable des services de SVOD. Selon des chiffres officiels, Netflix aurait atteint 203.7 millions d’abonnés en janvier 2021 avec près de 73 millions d’abonnés rien qu’aux États-Unis.

Netflix est disponible dans le monde entier et la compagnie possède des bureaux un peu partout comme en France, au Royaume-Uni, au Brésil, en Corée du Sud ou en Inde.

Le service proposé par la marque est accessible depuis n’importe quel appareil disposant d’une connexion à internet. Netflix, c’est également une application mobile (Windows, Android, iOS), une application pour smart TV et un service proposé en option par vos fournisseurs d’accès à internet.

Lorsque vous lancez Netflix, vous arrivez sur une interface simple et épurée, organisée en onglets, qui vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme.

L’interface principale

La page d’accueil de Netflix vous propose des contenus en fonction de vos goûts et de vos préférences de consultation. Cette recommandation fait appel à un système d’apprentissage qui s’adapte aux vidéos qui vous plaisent, mais elle vous permet également de retrouver les tendances actuelles, les contenus que vous avez récemment consultés ou les vidéos dont le visionnage a été interrompu lors de la dernière session.

En haut de la page, vous retrouverez les différents onglets qui vous permettent d’afficher le catalogue des séries et des films. Ces catalogues sont classés par genre (action, comédie, drames, science-fiction, etc.).

Pour rechercher un contenu en particulier, vous pouvez avoir recours à la fonction de recherche intelligente qui se trouve sur le menu latéral de la plateforme. Cette recherche peut se faire par thème, par genre ou par interprète. Les contenus vous seront alors proposés au fur et à mesure que vous saisissez votre requête.

Catalogue

L’un des atouts majeurs de la plateforme est la richesse de son catalogue de films et de série. Tout le monde peut y trouver son compte, car la plateforme propose des contenus pour tous les âges et l’on y retrouve autant des programmes anciens que récents.

Netflix propose également des programmes originaux que l’on ne retrouve que sur la plateforme. Ces contenus sont produits, co-produits ou distribués exclusivement sur Netflix.

La plateforme offre à ses abonnés la possibilité d’accéder à des contenus interactifs. Disponibles uniquement sur certains appareils, ces programmes vous permettent de faire des choix qui vont altérer le déroulement de l’histoire que vous suivez.

Cinq profils utilisateurs disponibles

Le service vous offre la possibilité de créer cinq profils différents pour un même compte. Chaque profil peut alors être attribué à une personne différente et l’accès aux différents profils par différents utilisateurs peut être simultané.

Ces profils peuvent également être personnalisés en fonction de vos préférences utilisateur. Ainsi, vos enfants auront accès à des contenus adaptés pour leur âge tandis que vous aurez un choix plus large.

Disponibilité en plusieurs langues

Avec la plateforme, vous pourrez également visionner vos vidéos préférées en version originale ou en version sous-titrée. Netflix prend en effet en charge plusieurs langues et il vous permet même de configurer la langue par défaut pour chacun de vos profils afin d’éviter le réglage à chaque visionnage.

Téléchargement de contenus

Netflix vous permet de télécharger les vidéos qui vous plaisent pour une consultation en mode hors-ligne. Cette fonctionnalité est disponible pour la quasi-totalité des contenus proposés sur la plateforme et il n’y a pas de limite dans le nombre de téléchargements que vous pouvez effectuer.

Quelles sont les nouveautés de Netflix ?

Afin de demeurer toujours compétitif par rapport à ses concurrents ou simplement pour répondre à un besoin spécifique de ses abonnés, Netflix apporte régulièrement de nouvelles fonctionnalités à la plateforme.

Minuteur du sommeil

La dernière nouveauté du service est une fonctionnalité qui vous permet automatiquement de stopper la lecture d’une vidéo après une certaine durée.

Il n’est pas rare que vous vous endormiez lorsque vous visionnez plusieurs épisodes d’une même série TV. Pour éviter que la lecture continue alors que vous êtes endormi, Netflix a développé l’outil « Minuteur de sommeil » qui arrête automatiquement la lecture au bout d’un temps que vous aurez spécifié à l’avance.

Vous pouvez ainsi planifier l’arrêt de la vidéo au bout 15, 30 ou 45 minutes de lecture. Si vous le désirez, vous pouvez même décider de stopper la vidéo à la fin d’un épisode ou d’un film.

Le mode « Audio Only »

Le mode vidéo sans image est une fonctionnalité peu habituelle pour un site de vidéo. Comme son nom l’indique, cette fonction vous permet de visionner vos contenus préférés sans avoir à regarder l’écran de votre smartphone. C’est très pratique lorsque vous vous retrouvez dans les transports en commun et que vous ne voulez pas sortir votre téléphone par exemple.

La fonctionnalité vous permet ainsi de bénéficier uniquement du son d’une vidéo, un peu à la manière des podcasts. Vous pourrez ainsi vous consacrer à une autre tâche et l’outil peut même être utilisé sans connexion. Toutefois, elle est encore en phase de test.

Le mode « Direct »

Inspiré du concept de la télévision traditionnelle, la fonctionnalité Direct vous offre la possibilité de consulter les programmes les plus populaires diffusés en live sur la plateforme. Elle vous propose également une grille des programmes de la journée, ce qui vous épargne la tâche du choix des contenus à consulter lors de votre soirée.

Pour bénéficier des fonctionnalités proposées par la dernière version de la plateforme, vous avez le choix entre l’utilisation du service en ligne, le téléchargement de l’application mobile ou l’installation du service sur votre Smart TV.

Netflix sur Smart TV

Pour obtenir le service sur votre télévision, vous pouvez :

choisir un téléviseur avec le logo « Netflix Recommended TV »

utiliser un lecteur de streaming

connecter votre ordinateur avec votre TV via un câble HDMI

utiliser votre console de jeux ou accéder à Netflix via votre box TV ou votre lecteur Blu-ray

Netflix sur ordinateur

Si vous préférez plutôt accéder à Netflix via votre ordinateur, il vous suffit de lancer votre navigateur et d’accéder directement à votre compte Netflix. Le service est compatible avec n’importe quel système d’exploitation (Windows, macOS, Linux) tant que vous disposez d’une connexion Internet.

Netflix sur mobile

Pour ceux optant pour la mobilité, Netflix est proposé comme une application mobile téléchargeable sur Play Store ou App Store. Pour les utilisateurs d’appareils fonctionnant sous Android, il faudra vous assurer que vous disposez de la version 4.4 ou d’une version ultérieure de l’OS. Ceux sur iPhone, iPad ou Apple TV nécessitent comme configuration minimale iOS 13.0.

Quelles sont les alternatives à Netflix ?

Les alternatives à Netflix sont nombreuses, toutefois les principaux concurrents de la plateforme sont Amazon Prime Video et Disney+.

Amazon Prime Video

Prime Video est un service de vidéo à la demande créé par le géant du commerce en ligne Amazon. Tout comme Netflix, Amazon Prime Video permet d’accéder à plusieurs contenus en streaming tels que des films, des émissions et des séries TV. Le service proposé par Amazon est disponible dans de nombreux pays et pour différents appareils comme des téléviseurs intelligents, des lecteurs Blu-ray, des consoles et des appareils mobiles fonctionnant sous Android et iOS.

Disney+

Disney+ est une plateforme de vidéo à la demande exploitée par The Walt Disney Company. Le service diffuse des contenus cinématographiques, documentaires et télévisés pour ses abonnés. La plateforme propose également des créations originales comme des films ou des séries dont celles des franchises Marvel et Star Wars. Disney+ est disponible à partir de l’application mobile pour Android ou iOS, à partir de votre box TV ou de votre smart TV ou à partir du service en ligne accessible via votre navigateur Internet.