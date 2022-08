Netflix : aucune publicité ne serait diffusée pendant les nouveaux films et les contenus pour enfants

Le nouvel abonnement de Netflix, qui sera en partie financé par la publicité, pourrait ne pas diffuser de messages publicitaires pour tous les contenus qui seront proposés. Netflix pourrait supprimer les publicités des films originaux les plus récents, ainsi que de certaines émissions pour enfants.

D’après un nouveau rapport de Bloomberg, le nouvel abonnement avec publicités dont l’arrivée a été officialisée par Netflix il y a quelques mois pourrait épargner certains contenus. En effet, Netflix pourrait ne pas diffuser de publicités pendant les films originaux lors de leur lancement sur la plateforme de VOD, mais celles-ci seront plutôt ajoutées à une date ultérieure.

On sait d’ailleurs que l’abonnement avec publicités offrira moins de films et séries TV que les autres, mais on espère que tout le contenu original sera bien proposé sur cette nouvelle formule moins chère. Les films originaux pourraient ne pas être les seuls à éviter les pubs.

Les programmes pour enfants ne seront pas truffés de messages publicitaires

Netflix aurait également indiqué à ses partenaires que les programmes pour enfants resteraient sans publicité. Ce rapport intervient peu de temps après que des organisations comme l'American Psychological Association ont appelé à des restrictions strictes sur la publicité destinée aux enfants. En 2019, Google a payé 170 millions de dollars pour avoir violé la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne, après que la FTC a constaté que YouTube avait illégalement collecté des données sur les enfants sans le consentement des parents.

Netflix a donc peut-être jugé qu’il valait mieux ne pas risquer un procès, et que l’arrivée de publicités dans du contenu pour enfants serait une mauvaise idée à une période où l’entreprise perd déjà beaucoup d’abonnés. Pour rappel, l’entreprise a récemment perdu 1 million d’abonnés à cause de ses hausses de prix à répétition.

Bloomberg rappelle que Netflix est toujours en train de finaliser les plans, donc tout cela pourrait changer d’ici le lancement de ce nouvel abonnement. En attendant son arrivée, on vous rappelle que celui-ci va se passer d’une des fonctionnalités les plus appréciées du service : la possibilité de télécharger ses films et séries pour les regarder hors-ligne.

Source : Bloomberg