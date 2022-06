Netflix : les publicités vont débarquer, c’est officiel

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, vient de confirmer ce qui était devenu un secret de polichinelle. Oui, Netflix lancera une nouvelle formule avec de la publicité. Il fallait s'y attendre.

Comme vous le savez peut-être, Netflix a perdu 200 000 abonnés lors du premier trimestre 2022. Une première dans l'histoire de la plateforme de streaming. Pour éviter que cet exode ne s'amplifie, Netfix a évoqué la mise en place de plusieurs mesures. Il serait par exemple question de diffuser des émissions en direct, ou encore de modifier le rythme de diffusion des séries en proposant un épisode par semaine seulement au lieu de l'intégralité de la saison.

Autre idée avancée par le service : le lancement d'un abonnement avec des publicités, proposé à moindre coût que les formules déjà existantes. Néanmoins, la chose n'était pas encore officielle, puisque cette information provenait d'une note interne envoyée aux employés de Netflix.

Le PDG de Netflix confirme l'arrivée des publicités

Qu'à cela ne tienne, Ted Sarandos, Co-PDG de Netflix aux côtés de Reed Hastings, vient de confirmer la chose sur la scène des Cannes Lions, le festival international de la créativité. Le patron a déclaré qu'il espère gagner un “grand segment de clientèle” avec cette formule avec pubs. Il a d'ailleurs rappelé qu'il s'agira d'une offre distincte. En d'autres termes, les abonnés aux formules actuelles ne commenceront pas à avoir des pubs en plein milieu de leur épisode de Stranger Things.

“Nous avons laissé de côté un important segment de clientèle, à savoir les personnes qui disent : “Hé, Netflix est trop cher pour moi et la publicité ne me dérange pas”. Nous ajoutons un niveau de publicité, nous n'ajoutons pas de publicité à Netflix tel que vous le connaissez aujourd'hui. Nous ajoutons un niveau de publicité pour les personnes qui disent : Je veux un prix plus bas et je regarderai les publicités”, a expliqué Ted Sarandos sur la scène des Cannes Lions.

Malheureusement, le patron n'a pas donné davantage d'explications ou de détails sur cette nouvelle formule. Il a simplement précisé qu'il était particulièrement optimiste quant aux perspectives de l'entreprise, assurant que Netflix “a beaucoup d'envergure, de rentabilité et de cash-flow (ndlr : flux de trésorerie) libre pour continuer à développer son activité”.

Source : TechRadar