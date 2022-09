Netflix : 25% des utilisateurs veulent résilier leur abonnement, la dégringolade continue

Reviews a récemment mené une enquête auprès de 1 000 personnes aux États-Unis pour connaître leurs comportements et préférences en matière de streaming, et il semblerait que Netflix ne soit pas en bonne posture.

Depuis que Netflix a commencé à comptabiliser le nombre de nouveaux abonnés en 2014, la base d'utilisateurs de Netflix n'a cessé d'augmenter pendant plus de dix ans. Cependant, au cours des deux premiers trimestres de 2022, Netflix a enregistré une baisse des ajouts nets d'abonnés pour la première fois, et cette diminution pourrait bien se poursuivre au cours des prochains mois.

Après avoir interrogé 1 000 Américains sur leurs habitudes en matière de streaming, leurs abonnements à des services de streaming et leurs sentiments à l'égard de Netflix en particulier, Reviews.org a constaté qu'une personne sur quatre envisage de résilier son abonnement chez le géant américain avant la fin de l’année.

Netflix pourrait bientôt perdre une partie de ses abonnés à cause des hausses des prix

D'après l'enquête, plus d'un tiers (40,49 %) de ceux qui prévoient de résilier bientôt disent que c'est à cause de l'augmentation du coût des abonnements à Netflix. En effet, le coût mensuel moyen de Netflix est désormais le plus élevé de tous les grands services de streaming, à 17,99 euros par mois, mais d’autres acteurs majeurs tels que Disney+ comptent également bientôt augmenter les tarifs. Ces hausses de prix régulières couplées à l’inflation vont donc vraisemblablement motiver des milliers d’Américains à se tourner vers la concurrence.

L’autre source de mécontentement majeure est le manque de contenu sur la plateforme, qui compte pourtant des milliers d’œuvres toutes plus différentes les unes que les autres. 1 personne interrogée sur 3 a déclaré que Netflix ne propose plus les émissions qu'elle souhaite regarder. De plus, 30 % ont déclaré qu'ils utilisaient davantage d'autres services de streaming.

Quoi qu’il en soit, Netflix reste pour l’instant le service de streaming le plus populaire avec près de 4 Américains sur 5 (77%) actuellement abonnés à la plateforme. En outre, 70 % d'entre eux déclarent utiliser Netflix le plus souvent. Apple TV+ clôt le classement avec un score assez décevant de seulement 2,70 %. On s’attend à ce que Netflix remonte la pente rapidement en touchant une cible plus modeste après la sortie de son nouvel abonnement moins cher avec des publicités.

Source : Reviews