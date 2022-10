Netflix a diffusé plus de 1000 nouveaux épisodes en 3 mois, la quantité plutôt que la qualité

Netflix est loin, très loin de la concurrence si l’on comptabilise le nombre de nouveaux épisodes diffusés sur sa plateforme. Au cours des trois derniers mois seulement, le service de streaming a publié pas moins de 1026 épisodes. Prime Video, à la seconde marche du podium, est bien loin derrière avec seulement 223 épisodes. Deux stratégies bien différentes qui n’attirent pas le même public.

Ted Sarandos, le PDG de Netflix, l’a toujours dit : l’objectif ultime de sa plateforme est de proposer « quelque chose pour tout le monde ». Une stratégie que la firme a comme qui dirait pris littéralement au pied de la lettre. Pour s’assurer que tous les utilisateurs y trouvent leur compte, Netflix a décidé de mettre de côté la subtilité. Comme le révèle une étude de MoffettNathanson, celle-ci a ajouté 1026 épisodes à son catalogue au cours des trois derniers mois.

Si ce chiffre est déjà impressionnant en tant que tel, il l’est d’autant plus lorsqu’il est mis en perspective. Netflix est bien entendu le premier du classement, et est suivi par Prime Video qui, de son côté, ne compte « que » 223 nouveaux épisodes. Le podium est complété par Hulu et ses 194 épisodes. Enfin, Disney+ a diffusé 140 nouveaux épisodes tandis que HBO Max en a ajouté 114 épisodes. Notons que ces chiffres ne prennent pas en compte les épisodes hors première saison d’une série.

Netflix bourre son catalogue de nouveaux épisodes

Au total, ce sont 159 séries originales qui ont fait leurs débuts au cours de ce troisième trimestre 2022. Un record pour Netflix : le second trimestre avait vu naître 143 nouvelles séries avec 900 épisodes. Certaines sont des succès incontestables. On pense notamment à Dahmer, le biopic phénomène sur le serial killer Jeffrey Dahmer qui est devenu la seconde série la plus populaire de la plateforme, juste derrière la saison 4 de Stranger Things.

« La pénétration du streaming dans les foyers […] a atteint sa maturité, de même que presque tous les services individuels, à l’exception des nouveaux entrants que sont Peacock et Paramount+ », commente ainsi le rapport de MoffettNathanson. « Les services de streaming ne rivalisent plus pour ajouter de nouveaux clients au streaming, mais plutôt pour ajouter (et garder) des clients déjà dans l’écosystème du streaming. »

C’est en effet là tout l’enjeu pour Netflix, qui connaît une année 2022 bien difficile. Alors qu’un quart des utilisateurs songent à résilier leur abonnement, des suites de nombreuses polémiques qui ont terni l’image de la firme, celle-ci cherche à tout prix à retenir le maximum d’abonnés. Cela passe donc par le lancement de centaines de nouvelles séries, dans l’espoir que quelques-unes d’entre elles fonctionnent et créent l’événement.