Ne scannez pas le QR code sur ce colis : c’est encore une nouvelle arnaque ! Voici comment vous protéger

Les pirates s’adaptent à nos habitudes pour élaborer les modes opératoires de leurs arnaques. L’une des dernières en date associe colis et QR code. On vous explique dans cet article ce que vous devez savoir à ce propos, comment réagir et comment vous protéger.

Pour consulter le menu au restaurant, télécharger une application de fidélité ou « pour en savoir plus » … scanner un QR code est devenu un automatisme pour beaucoup d’entre nous tant ils se sont répandus comme une traînée de poudre dans notre quotidien.

Mais c’est bien là le problème : certains QR codes sont en réalité de véritables bombes à retardement semées par les pirates qui exploitent ce geste pas si anodin. Les hackers les placent sur les bornes électriques, sur les horodateurs, sur des courriers pour activer une fausse carte bancaire… Et ils en font maintenant la pierre angulaire d’une nouvelle forme d’arnaque au colis en plein essor depuis l’an dernier. Voici ce qu’il en est et surtout comment vous en protéger.

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Cette nouvelle arnaque au colis mise tout sur le QR code : ne le scannez pas !

Imaginez, vous recevez un colis devant chez vous et là, le doute s’instille : en attendiez-vous un ? Aujourd’hui ? Ou même pas du tout ? Avant de l’ouvrir, vous l’observez : aucun indice sur l’expéditeur, mais un QR code placé bien en évidence et accompagné d’instructions du type « Scannez ce QR Code pour en savoir plus ».

Ne le faites surtout pas ! Et ce même si vous attendiez un colis. Vous exécuter serait la porte ouverte à différentes cyberattaques. Comme le souligne CNET, ce QR code pourrait, par exemple, vous rediriger vers une page usurpant l’identité d’un site réputé comme Amazon qui siphonnera vos données si vous entrez vos identifiants (phishing). Mais vous pourriez aussi télécharger automatiquement un logiciel malveillant destiné à dérober vos informations sensibles, ou encore un ransomware qui verrouillera votre smartphone pour vous extorquer de l’argent.

Ainsi, si vous recevez un colis surprise (ou pas) avec un QR code :

Ne le scannez pas

Cherchez un identifiant ou un numéro de suivi et allez vous-même sur le site officiel du transporteur

et allez vous-même sur le site officiel du transporteur Si jamais vous attendiez un colis : contactez vous-même le vendeur pour savoir s’il a été livré

pour savoir s’il a été livré Si le colis reste intraçable, vous pouvez tenter de le signaler au transporteur

Dans le cas où vous auriez scanné ce type de QR code étrange, voici ce que vous pouvez faire :