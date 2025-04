Ne scannez pas ce QR Code pour payer votre stationnement, voici comment repérer cette arnaque

Un simple QR Code sur un horodateur pourrait vous coûter cher. À Marseille, des fraudeurs ont collé de faux autocollants sur des appareils officiels pour piéger les automobilistes. Voici comment éviter de tomber dans le piège.

Les QR Codes se sont imposés dans notre quotidien, facilitant les paiements, les connexions et les accès rapides aux services. Mais leur popularité attire aussi les escrocs. Depuis la crise sanitaire, les fraudes utilisant de faux QR Codes se multiplient en France. Ils sont devenus un moyen discret de tromper les utilisateurs, notamment dans les lieux publics comme les parkings, où la vigilance est souvent moindre.

Ce matin du 14 avril 2025, à Marseille, des agents de SAGS, opérant pour Q-Park France, ont repéré de faux QR Codes collés sur des horodateurs dans le quartier Vauban. Ces autocollants frauduleux, imitant le logo officiel de l'entreprise, visaient à rediriger les automobilistes vers de faux sites de paiement pour récupérer leurs coordonnées bancaires. Une opération de vérification a été lancée sur toute la zone de stationnement payant pour sécuriser les installations.

Les arnaques par QR Code ne sont pas nouvelles. Déjà en 2024, plusieurs signalements évoquaient des fraudes similaires sur des bornes de recharge électrique ou dans des magazines d'investissement. Les escrocs utilisent des codes de ce type pour contourner les systèmes de sécurité et obtenir directement des informations sensibles. À Marseille, les autorités rappellent que seules les applications officielles comme Pay By Phone, FlowbirdApp ou Timo doivent être utilisées, téléchargées exclusivement via les stores officiels.

Pour éviter toute mauvaise surprise, il est recommandé de ne jamais scanner un QR Code collé sur un horodateur. En cas de doute, mieux vaut entrer manuellement l'adresse du service ou passer par l’application officielle installée sur votre smartphone. Si vous croisez un code suspect, il est important de le signaler immédiatement à SAGS Marseille, soit par téléphone au 03 85 20 43 15, soit par e-mail à [email protected]. Face à l’essor de ces méthodes de phishing, un simple geste de vigilance peut éviter bien des désagréments.

Source : sags marseille