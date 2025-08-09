Ligue1+ : attention, vous ne pourrez pas regarder les matchs sur votre TV avec toutes les offres

La chaîne Ligue1+ va proposer plusieurs offres d'abonnement aux téléspectateurs. Mais soyez vigilants, certaines d'entre elles ne permettent pas une diffusion sur une TV.

La nouvelle plateforme Ligue1+, qui va diffuser 8 matchs sur 9 de chaque journée du championnat de France de football, va lancer sa campagne d'abonnement à partir du 11 août, quelques jours avant les premiers matchs. Plusieurs offres sont disponibles, et il s'agit de ne pas se tromper au moment de souscrire, surtout si vous souhaitez regarder la Ligue 1 sur votre téléviseur.

Si vous optez pour ce que LFP Media, qui gère la chaîne, appelle l'offre grand public, alors vous n'avez rien à craindre. Tout est inclus, vous pouvez visionner les matchs sur deux écrans en simultané, dont les TV, même si les appareils ne sont pas au sein du même foyer. Cette formule coûte 19,99 euros sans engagement et 14,99 euros avec engagement d'un an (9,99 euros pendant les trois premiers mois pour le lancement).

Une seule offre Ligue1+ pour un accès sur la TV

Deux autres offres ont été annoncées par le service. Une pour les moins de 26 ans à 9,99 par mois sans engagement et avec un seul écran (pas disponible tout de suite) et une offre mobile à 14,99 euros par mois sans engagement, là encore avec un seul écran. Comme le rappelle RMC Sport, ces deux formules ne permettent pas de voir Ligue1+ sur un téléviseur. Pour les petits malins qui pensaient pouvoir s'abonner à l'offre mobile et caster depuis leur smartphone ou tablette vers leur téléviseur, ce ne sera pas possible. Il reste bien l'option de diffuser l'écran de son appareil mobile sur la TV, mais la qualité et l'expérience utilisateur en seront fortement dégradées.

Reste que ces tarifs sont plutôt attractifs pour les consommateurs, que la LFP veut reconquérir après le fiasco DAZN. La saison dernière, les prix exorbitants de DAZN avaient poussé les fans de foot à adopter des solutions pirates pour voir la Ligue 1. Un enjeu de cette première année de Ligue1+ est de reconquérir les déçus qui se sont détournés vers l'illégalité. L'objectif affiché est de compter au moins un million d'abonnés en fin de saison 2025/2026.