Ne croyez pas aux promesses d’étanchéité des montres connectées, ces images le prouvent

Les montres connectées sont souvent présentées comme résistantes à l’eau. Pourtant, certaines situations peuvent rapidement les endommager, même pour les plus chères. Une simple baignade peut suffire à provoquer des dégâts importants.

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Les montres connectées mettent en avant leur résistance à l’eau comme un argument clé. De nombreux modèles affichent des certifications qui garantissent une utilisation sous la pluie ou lors d’activités sportives. Ces indications reposent sur des tests réalisés en laboratoire, dans des conditions bien précises. Dans la réalité, l’exposition à l’eau peut varier fortement selon l’environnement.

En pratique, tous les liquides ne présentent pas les mêmes risques pour les appareils électroniques. L’eau douce utilisée lors des tests est bien moins agressive que l’eau de mer ou celle des piscines. Le sel et le chlore peuvent accélérer la corrosion des composants internes. Même une petite infiltration peut suffire à provoquer un court-circuit ou des dommages irréversibles.

Update: THIS is what swimming in the ocean does to GW5pro's internals
byu/mangoed inGalaxyWatch

Une Galaxy Watch 5 Pro cesse de fonctionner après une baignade dans l’océan malgré sa certification

Un utilisateur de Galaxy Watch 5 Pro a récemment constaté ces limites après une baignade en mer. Sa montre a cessé de fonctionner peu après l’exposition à l’eau salée. L’écran restait allumé, mais affichait des signes de panne imminente. En ouvrant l’appareil, des dépôts de sel et des traces de corrosion étaient visibles près de certains composants internes.

Après un nettoyage minutieux, notamment avec de l’alcool isopropylique, la montre a finalement redémarré. Ce cas reste toutefois exceptionnel. Dans la majorité des situations, ce type de dommage entraîne une panne définitive. L’eau peut s’infiltrer par des zones sensibles comme les boutons ou les microphones, puis endommager progressivement les circuits.

Sur le même sujet – On connait la capacité des batteries des Galaxy Watch 9 et des lunettes connectées de Samsung

Il est important de rappeler que la résistance à l’eau ne garantit pas une protection totale. Les fabricants précisent généralement des limites d’usage, souvent ignorées dans les publicités. Surtout, les dégâts liés à l’eau ne sont presque jamais couverts par la garantie. Une exposition prolongée ou répétée peut donc transformer un appareil fonctionnel en produit inutilisable, même sans immersion prolongée.

This is what swimming in the ocean does to "5atm" watch
byu/mangoed inGalaxyWatch

 


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