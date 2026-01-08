Moulinex Cookeo+ : le multicuiseur est de retour à prix cassé pour les soldes, c’est le moment de craquer !

Vous souhaitez acheter un robot de cuisine pour simplifier la préparation de vos repas ? Ce bon plan est fait pour vous. Le Moulinex Cookeo+ est actuellement à prix sacrifié. Normalement en vente à 249 €, vous pouvez l’avoir à 149 € seulement. C’est un excellent prix pour cet appareil polyvalent intelligent !

Les soldes viennent de commencer et les bons plans se bousculent déjà. Vous souhaitez vous faciliter la tâche en cuisine ? Le multicuiseur Moulinex Cookeo+ est actuellement en promotion.

Habituellement en vente à 249 €, ce mijoteur 6-en-1 passe à 149 € seulement. Cela représente une chute de prix spectaculaire de 40% ! Mais attention, les stocks risquent rapidement de fondre alors ne tardez pas pour en profiter.

Quelles sont les caractéristiques du Moulinex Cookeo CE854B10

Bien souvent, préparer de bons plats, s’accompagne malheureusement d’une quantité impressionnante de vaisselle. Le Cookeo+ est le compagnon idéal en cuisine puisque c’est un muticuiseur haute pression qui vous simplifie la tâche.

Avec sa grande capacité de 6L, vous pouvez concocter des repas pour 6 personnes. Ce modèle embarque par ailleurs 80 recettes préprogrammées pour éviter les pannes d’inspiration. Il vous suffit de choisir la recette et d’indiquer le nombre de personnes pour que l’appareil ajuste les quantités automatiquement.

Grâce à son écran intuitif, nous pouvez suivre les différentes étapes simplement et obtenir des plats savoureux à tous les coups. En plus de la cuisson sous pression, vous pouvez choisir la cuisson à la vapeur, de mijoter vos différents plats, de dorer les aliments, de réchauffer ou de maintenir au chaud pendant 1h30. Vous pouvez aussi utiliser le départ différé jusqu'à 15 heures pour que vos préparations soient prêtes au moment voulu. Enfin, la cuve de cuisson et le panier vapeur sont amovibles et passent au lave-vaisselle. À seulement 149 €, le Moulinex Cookeo+ est un indispensable en cuisine.