Motorola dévoile le Edge 30, un smartphone premium à moins de 500 euros

Motorola dévoile le Edge 30, nouveau smartphone premium pour son catalogue. Successeur du Edge 20, il vient épauler le Edge 30 Pro, lancé il y a deux mois. Naturellement moins bien équipé que ce dernier, le Edge 30 n'en propose pas moins une fiche technique très complète. Faisant quelques menues concessions, le Edge 30 se veut être, comme son prédécesseur, un fleuron du rapport qualité-prix. Présentations.

Fin février, à l'occasion du Mobile World Congress, Motorola présentait le Edge 30 Pro, son nouveau smartphone haut de gamme, successeur du très bon Edge 20 Pro. En mars, nous avons publié son test qui confirmait un nouveau bon cru, même si la disparition du zoom optique du module photo nous a légèrement attristés. Aujourd’hui, la marque américaine dévoile le Edge 30, son petit frère et successeur du Edge 20 qui, lui aussi, nous avait beaucoup plu. Pourquoi ? Parce qu'il était extrêmement bien positionné au niveau tarifaire. Nous avions donc hâte de découvrir le Edge 30 pour savoir si Motorola allait réitérer.

Le Motorola Edge 30 est à l'évidence un smartphone plus milieu de gamme que haut de gamme, même s'il surfe sur les deux segments. Il est proposé à 499 euros, comme son prédécesseur. Pour ce prix, vous disposez seulement de la version 128 Go de stockage, sans possibilité d'étendre avec une carte mémoire. Pour les plus gourmands, il existe un modèle 256 Go qui sera disponible au prix de 549 euros. Un premium qui n'est pas excessif, mais qui fait malheureusement passer le téléphone au-dessus de la limite symbolique des 500 euros.

Ce téléphone va donc se retrouver face à une concurrence bien organisée chez les divers constructeurs. Il va se placer par exemple face à Oppo, avec les Reno (notamment le tout récent Reno7), Realme avec le Realme GT Neo 2, Xiaomi avec les versions Pro du Redmi Note 11, Samsung et son Galaxy A53 5G, Vivo et son V23 ou encore le Honor 50 et l’iPhone SE 5G.

Le Motorola Edge 30 est compatible 5G et WiFi 6E !

Que retrouvons-nous dans le Edge 30 pour ce prix ? Pour son milieu de gamme, Motorola choisit un écran de 6,5 pouces. C'est un peu plus petit que les dalles de 6,7 du Edge 20, du Edge 20 Pro et du Edge 30 Pro. Le taux de rafraichissement, lui, ne change pas : 144 Hz, soit le taux le plus élevé aujourd'hui en téléphonie. Le Edge 30 bénéficie aussi d’une dalle pOLED et non plus AMOLED, comme le Edge 30 Pro. Motorola choisit donc ici d'homogénéiser sa gamme.

Sous le capot, le Edge 30 est propulsé par le Snapdragon 778+. C'est un SoC moins ambitieux que le Snapdragon 870 du Edge 20. Mais il est plus économe en énergie. Il profite bien sûr de la 5G, du Bluetooth 5.2 et… du WiFi 6E. La présence de la dernière génération de WiFi est une bonne nouvelle, même s'il est encore rare de croiser des modems compatibles avec cette norme. Côté batterie, Motorola optimise. La capacité de la batterie du Edge 30 est légèrement renforcée (4020 mAh, contre 4000 mAh pour le Edge 20) et la puissance de la charge augmente, mais très peu (33 watts, contre 30 watts). En comparaison, le Edge 30 Pro a bénéficié d'une augmentation de 300 mAh et de l'arrivée de la charge sans fil. C'est certainement le prix à payer pour conserver une taille de guêpe : 6,79 mm. Espérons que cela ne grèvera pas trop l'autonomie.

Le Edge 30 bénéficie du double capteur 50 MP du Edge 30 Pro, mais pas son capteur selfie

Côté photo, Motorola a misé sur un triple capteur similaire à celui du Edge 30 Pro. Vous retrouvez donc un capteur principal de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle 50 mégapixels et un capteur 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs. Le premier est équipé d'un stabilisateur optique et d'un autofocus à détection de phase. Avec la technologie Pixel Bining, la taille des pixels atteint 2 microns. L'objectif ultra grand-angle ouvre à f/2.2. Il est chargé des macros (jusqu'à une distance de 3 cm du sujet). En revanche, pour le capteur selfie, le Edge 30 ne reprend pas le nouveau module 60 Mégapixels du Edge 30 Pro et opte reprend celui de son prédécesseur, un modèle 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2.

Côté audio, le Edge 30 dispose d’un double haut-parleur stéréo, compatible Dolby Atmos, et de deux microphones. Comme les précédents modèles, le mini port jack est toujours absent. Fidèle à ses habitudes, Motorola présente ici un smartphone avec la version la plus récente d'Android, numérotée 12. Il bénéficiera de deux mises à jour majeures de l’OS (soit Android 13 et Android 14) et 3 ans de patch de sécurité. Le smartphone sera également disponible en trois coloris : Silence, Mojito et Opal Silver.

Une fiche technique complète et équilibrée

La fiche technique comprend aussi un lecteur d’empreinte digitale, situé sous l’écran et non plus sur la tranche du téléphone, auquel s'ajoute le déverrouillage par reconnaissance faciale. Comme tous les Edge et quelques Moto G, le Edge 30 est compatible Ready For, cet environnement qui transforme le smartphone en ordinateur d'appoint. Similaire à Samsung DeX, il permet d'utiliser les applications Android avec un clavier, une souris et un écran, ce dernier étant connecté au Edge 30 avec un câble HDMI ou une connexion Miracast. Le smartphone est livré avec son chargeur rapide, un câble USB et une coque de protection.

Voilà donc un smartphone avec une fiche technique complète et sans grand défaut. Le Motorola Edge 30 sera commercialisé dès demain, jeudi 28 avril, chez les boutiques en ligne et arrivera sur les étals physiques mi-mai. Si la version 128 Go sera proposée par toutes les enseignes et les opérateurs partenaires (Orange, Free, Bouygues Telecom), la version 256 Go sera exclusive à la boutique online de Motorola. Le lancement du Edge 30 est accompagné d’une offre de lancement de 100 euros (remise immédiate) sur la version 128 Go et de 50 euros sur la version 256 Go.