Prise en main Motorola Edge 20 Pro : la revanche des Batwings est en marche !

Fin juillet 2021, Motorola présentait les Motorola Edge 20, 20 Lite et 20 Pro, trois smartphones premium vendus entre 369 € et 699 €. Le 3 septembre 2021, les deux premiers seront en vente, suivis une semaine plus tard par le modèle Pro. En attendant de les retrouver sur les étals, nous avons profité de l’occasion pour réaliser une prise en main de la fratrie.

Le 27 juillet dernier, nous avons relayé dans nos colonnes le lancement officiel de la série Motorola Edge 20. Trois smartphones qui ont chacun des qualités distinctes et un positionnement certes classique, mais bien exprimé. Nous entendons par là que Motorola semble avoir enfin pris conscience de la réalité du marché : d'un côté, des acteurs chinois très ambitieux et très agressifs commercialement ; de l'autre côté, des consommateurs qui, même s’ils ont encore de l’affection pour la marque américaine, ont aussi à cœur de faire de bonnes affaires.

S'appuyant sur le très bon Motorola Edge de 2020, la série se compose donc de trois modèles, le Edge 20, le Edge 20 Lite et le Edge 20 Pro. Inutile de tergiverser : le second est le moins cher et le dernier le mieux équipé. Avec un lancement prévu les 3 et 10 septembre, ils seront respectivement vendus 499 euros, 369 euros et 699 euros. En l’absence (provisoire ?) d’un Razr pliable, le haut de gamme de Motorola ne dépassera donc pas les 700 euros cette année. Une stratégie qui rappelle celles de Realme et Nokia, par exemple.

Edge 20 Pro : Motorola tient là son flagship killer

À quelques jours du lancement des deux premiers modèles, Motorola nous a invités à découvrir la gamme en chair et en os (ou plus précisément en aluminium et en verre) et d’apprécier, téléphone en main, quelques-unes des qualités des mobiles. Le Edge 20 Pro est évidemment celui qui a attiré le plus notre attention. Non pas parce que c’est le plus cher, mais surtout parce qu’il nous parait être le plus à même de concurrencer les marques comme Oppo, Xiaomi, Vivo et Realme.

Il s’agit en effet d’un smartphone disposant d’une configuration similaire à celle du Find X3 Neo et du Vivo X60 Pro, deux modèles que nous avons testés précédemment. La particularité de ces mobiles est de privilégier un certain équilibre entre prix, performance et équipement, plutôt que de tomber dans une certaine exubérance typique du segment au-dessus des 1000 euros. Nous retrouvons donc ici une configuration portée sur la fluidité : Snapdragon 870, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, batterie de 4500 mAh.

Une fois en main, le smartphone est ergonomiquement classique. Grande dalle de 6,7 pouces, définition Full HD+, rétroéclairage AMOLED, compatible HDR+ et taux de rafraichissement 144 Hz, poinçon centré pour le capteur selfie. Verre minéral sur les deux faces. Module photo protubérant. Et les Batwings, le logo de la marque, bien visibles (où ne se trouve pas le lecteur d’empreinte). Mais à l'usage, la fluidité est évidente et le confort est présent.

Un équipement photo complet

Dans le module photo, nous retrouvons trois objectifs photo : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique, facile à reconnaitre par son design carré. Le rapport de zoom est de 5x en optique et 50x en numérique. Mais c’est bien trop pour le capteur 8 mégapixels auquel il est associé. En restant sous la barre de 20x, le bruit semble suffisamment maitrisé. Le capteur principal est un modèle 108 mégapixels qui capture par défaut en 12 mégapixels. Les photos réalisées nous semblent, à première vue, de bonne qualité. Il nous faudra évidemment réaliser des tests précis pour confirmer (ou non) cette bonne impression. Le troisième capteur est un modèle 16 mégapixels. Il est le seul à ne pas être stabilisé.

Le smartphone est livré avec plusieurs accessoires. D’abord un câble USB type-C et un chargeur rapide 30 watts. C Ensuite une coque transparente pour protéger le mobile dès la sortie de la boîte. C’est une excellente idée (reprise des marques chinoises). Puis une paire d’écouteurs filaires compatibles USB type-C. Enfin un câble USB type-C vers HDMI pour brancher le téléphone à une télévision ou un écran d’ordinateur et profiter du mode « Ready For » (alternative à Samsung DeX).

Une gamme cohérente qui va chercher OnePlus et les Redmi

Cette première prise en main confirme notre impression que le Motorola Edge 20 Pro est un excellent candidat pour le titre de « flagship killer » de cette fin d’année. Les deux autres modèles ne déméritent pas non plus. Le Edge 20 surprend par son extrême légèreté (en plus d’être très mince, 6,99 mm d’épaisseur). Il profite d’un écran identique à celui du Edge 20 Pro et d’un SoC d’équilibriste : le Snapdragon 778, un composant compatible 5G économe en énergie, mais qui peut être puissant quand il veut. Il se décline en France en deux coloris. Vous pouvez les découvrir sur les clichés ci-dessous.

Nous avons également pris en main le Edge 20 Lite, doté d’une configuration beaucoup plus légère, mais de la batterie la plus généreuse de la fratrie : 5000 mAh. C’est un smartphone qui est également 5G. Cela devient de moins en moins rare sous la barre des 400 euros. Avec son écran 6,7 pouces AMOLED Full HD et 90 Hz, il va directement concurrencer le OnePlus Nord 2, que nous considérons comme l’un des meilleurs de sa catégorie. Il n'est pas désagréable à prendre en main. Et, lors d'un usage classique, l'expérience offerte par le Edge 20 Lite n'a pas trop à rougir des téléphones vendus plus cher.

Voilà donc les trois smartphones que Motorola commercialisera à partir de septembre 2021. Une gamme que nous trouvons, une fois encore, cohérente. Comme de nombreux nostalgiques de la marque, nous espérons que la gamme Edge 20 provoquera le retour des Batwings sur le devant de la scène. Et vous, quelle est votre impression ? Rendez-vous dans les commentaires pour continuer la discussion, en attendant un prochain test.