Motorola attaque de front le marché du milieu de gamme à moins de 500 euros avec le Moto Edge 20. Pour se démarquer de la concurrence, la filiale de Lenovo mise sur son écran hors normes ainsi que son capteur photo de 108 mégapixels. Est-ce suffisant ?

Le marché des smartphones à moins de 500 euros représente un nouvel Eldorado pour les constructeurs qui n’hésitent plus à mettre les moyens pour séduire les consommateurs. On peut par exemple citer OnePlus avec son Nord 2 ou encore Xiaomi avec son Redmi Note 10 Pro. Motorola prend le train en marche avec sa nouvelle gamme nommée Moto Edge 20.

Cette gamme comprend trois smartphones : le Moto Edge 20 Lite, le Moto Edge 20 Pro ainsi qu’un modèle « vanilla » qui se place entre les deux : le Moto Edge 20. Ce dernier veut être le symbole du renouveau de Moto et celui avec le meilleur rapport qualité/prix. C’est celui-ci que nous testons aujourd’hui. Pour se démarquer, Motorola mise sur plusieurs points : l’écran, tout d’abord, qui offre un taux de rafraîchissement à 144 Hz, soit plus que les 120 Hz habituels sur le marché, mais aussi son capteur photo de 108 mégapixels.

Mais vous le savez, il ne suffit pas de combiner les belles caractéristiques techniques pour faire un produit de qualité. Nous allons donc nous plonger dans ce Moto Edge 20 afin de déterminer ce qu’il vaut réellement. Belle surprise ou téléphone passable ? Réponse dans ce test.

Prix et disponibilité

Le Moto Edge 20 est sorti dans le commerce et sur les sites marchands le 3 septembre dernier. Il est vendu au prix de 499 euros, hors promotions (il y en a déjà). Un tarif qui semble juste pour ce qui est proposé.

À noter que le Moto Edge 20 Lite est sorti le même jour au prix de 369 euros. Le Moto Edge 20 Pro est lui sorti le 10 septembre à un tarif plus onéreux, puisqu’il est affiché à 699 euros.

Une fiche technique attrayante

En regardant la fiche technique de ce Moto Edge 20, on se rend compte qu’il n’a pas grand-chose à envier à la concurrence sur son segment de prix. Le gros argument de ce smartphone, c’est son écran AMOLED. Il a en effet la particularité de proposer un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Reste à voir si cette donnée à une conséquence sur le confort visuel et la consommation.

Motorola Edge 20 Dimensions 163 x 76 x 7 mm Poids 163 grammes Ecran 6,7 pouces AMOLED 19,5:9

Full HD+ 1080 x 2340 pixels (385 ppi)

144 Hz

HDR10+ Chipset Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm) OS Android 11 RAM 8 Go Stockage 128 Go microSD non Capteur principal Principal :

108 MP

f/1.9

Autofocus à détection de phase



Téléobjectif :

8 MP

f/2.4

zoom optique 3x

stabilisateur optique

autofocus à détection de phase



Ultra grand angle :

16 MP

f/2.2

angle de vue 119°



vidéo 4K Capteur secondaire 32 MP

objectif ouvrant à f/2.3 Batterie 4000 mAh

Charge rapide 30W 5G Oui Connectivité WiFi 6e

Bluetooth 5.2

NFC Mini port jack 3,5 mm non Biométrie Scanner d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau Protection contre les éclaboussures

Nous avons aussi déjà évoqué le module photo de 108 mégapixels, chiffre qui interpelle sur ce tarif, mais l’Edge 20 a d’autres surprises en réserve. Ainsi, le processeur est un Qualcomm Snapdragon 778G, donc compatible 5G qui promet une belle puissance. On peut aussi noter la présence d'une batterie de 4000 mAh ainsi que d'Android 11.

Un produit qui, sur le papier, fait envie. Une belle fiche technique qui montre les efforts de Motorola pour séduire un public de plus en plus exigeant. Mais un smartphone, c’est comme une pâtisserie, il ne suffit pas de tout mélanger pour que le gâteau soit bon. Voyons donc ce que nous a cuisiné le constructeur avec cette recette.

Un design qui allie finesse et sobriété

Question design, ce Moto Edge 20 ne veut pas faire de vagues et adopte un look d’une sobriété absolue. Il est disponible en trois couleurs : bleu, blanc et bleu marine. C’est ce dernier coloris que nous avons entre les mains. Une coque en caoutchouc est proposée par défaut pour la protection. Elle équipe même le téléphone à la sortie de la boîte. Elle n’est pas vraiment belle, mais a le mérite d’être là.

Une fois cette protection retirée, nous avons un produit qui ne cherche pas à apporter quelque chose de nouveau en termes de design. C'est un terminal passe-partout qui veut séduire le plus grand nombre. On aurait aimé un peu plus de folie, notamment au niveau des coloris ou des motifs, mais Moto a joué la sécurité et on ne peut pas lui en vouloir. À l'arrière, on trouve un dos en plastique imitation verre qui offre de beaux reflets, mais qui a également tendance à marquer les traces de doigts. En main, le produit se montre très agréable à manipuler avec ses 163 grammes bien répartis sur toute la longueur. On salue également la finesse du châssis.

Le corps du smartphone ne fait en effet qu'un peu plus de 6 mm d'épaisseur, ce qui lui donne un aspect aérien qui n'est pas pour déplaire. Les 7 mm que nous voyons sur la fiche technique incluent en effet le module photo, qui ressort beaucoup du châssis. Placé sur le côté et comprenant trois capteurs, celui-ci rend le smartphone bancal lorsqu’il est posé sur le dos. Nous voyons ça souvent, certes, mais c'est réellement handicapant sur ce modèle en particulier. Il est difficile, voire impossible, de l’utiliser lorsqu'il est posé sur une table ou un bureau, l’écran se balançant à chaque mouvement. C'est gênant et on préfère finalement le prendre à pleines mains.

Les tranches, aussi en plastique, sont plates, ce qui contribue à la bonne prise en main et lui donne de faux airs d’iPhone selon l’angle. On remarque que le bouton d’allumage, situé à droite, intègre un capteur d’empreintes. L’absence de capteur sous l’écran est en effet un sacrifice à faire sur ce produit. Si nous trouvons le placement sur la tranche ingénieux en temps normal, celui-ci est situé un peu haut et le déverrouillage n’est pas naturel au quotidien. Il faudra s’y habituer. Notons que le bouton de volume se trouve aussi sur la tranche droite et que sur la gauche, il y a un troisième bouton dédié à Google Assistant.

Sur la tranche inférieure, il y a un port USB Type-C, mais pas de port Jack. Ce n’est pas quelque chose d’étonnant de nos jours, mais on constate tout de même un choix curieux de la part du constructeur puisque les écouteurs fournis dans la boîte se connectent… via une prise Jack. Étrange. Pas de panique, ils seront tout de même utilisables sur votre nouveau smartphone, puisqu’un adaptateur est aussi compris. Attention aux faux mouvements pour ne pas tout arracher.

Pour ce qui est de l’écran, Motorola nous propose une dalle plate de 6,7 pouces. Les bords se montrent proéminents, mais pas dérangeants surtout que le ratio écran/façade monte à plus de 90%, ce qui est très bien. Le poinçon de la caméra frontale est lui situé au centre, dans la partie supérieure.

Motorola ne surprend pas vraiment en ce qui concerne le design de son produit, mais offre tout de même un téléphone agréable à utiliser. C’est bien sa finesse qui ravit, même si le module photo vient un peut gâcher cet aspect, le rendant littéralement bancal. On regrette aussi le placement du capteur d'empreintes. Pour ce qui est de la partie visuelle, Motorola fait dans le classique et ne surprend pas avec un terminal passe-partout, mais bien fini.

Un écran presque parfait

Le Moto Edge 20 est équipé d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Comme nous l’avons dit, l’écran dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz au maximum, contre 120 Hz habituellement sur les smartphones Android. Il est possible d’opter pour ce taux ou alors de passer en 60 Hz pour gagner en autonomie. Notons qu’il y a aussi un mode automatique qui ajuste le framerate en fonction de votre utilisation. Cependant, il est limité jusqu’à 120 Hz au maximum. Dans les faits, le 144 Hz ne change pas grand-chose par rapport au 120 Hz. À l’œil nu, la différence se voit légèrement lorsqu’on le compare à un autre modèle 120 Hz, mais dans l’utilisation de tous les jours, cela n’apporte pas une plus-value pour l’utilisateur.

Nous avons analysé la dalle du Moto Edge 20 à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont excellents. Deux modes sont proposés : saturé et naturel. Les deux apportent un contraste infini (AMOLED oblige) : les noirs sont profonds et les blancs éclatants. Parfait pour la lisibilité des vidéos sombres, par exemple. Dans les deux cas, la luminosité maximale est la même : 550 cd/m², ce qui est bon. À l’extérieur par jour de grand soleil, vous n’aurez aucun mal à voir ce qu’il y a sur votre Moto Edge. En mode saturé, les couleurs sont artificiellement modifiées pour devenir vibrantes. Les rouges, verts et jaunes sont fluos pour sauter au visage de l’utilisateur. Le Delta E moyen est ainsi de 4,4 (en dessous de 3 étant très bon). La température est élevée, à 7475K, soit bien au-dessus des 6500K de la norme vidéo. Dans les faits, l’écran tire un peu vers le bleu quand il est sur un affichage blanc.

En revanche, la calibration est parfaite en mode naturel, puisque le Delta E moyen est de 1,1. Si ce mode paraît terne par rapport à l’autre, il est en réalité bien plus respectueux des couleurs. C’est bien lui qu’il faut choisir pour faire des photos. La température est elle aussi excellente, à 6550K. Rien à redire sur cet écran, c’est du très bon travail de la part de Motorola.

Côté audio, le téléphone est moins brillant. Le son de ses haut-parleurs est correct, même si l’on note une certaine distorsion à haut volume et une absence totale de stéréo. Le mobile ne dispose que d’une unique sortie audio, bien placée (la paume ne vient pas se poser dessus lorsque vous regardez une vidéo), mais une deuxième n’aurait pas été de trop. Bref, pas une réussite, mais pas la catastrophe non plus.

Un smartphone assez puissant pour jouer

À l’intérieur du Moto Edge 20, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 778G. Milieu de gamme « plus » du constructeur, ce SoC promet de belles performances ainsi qu’une certaine économie d’énergie. Il est bien évidemment compatible 5G. Il est aussi épaulé par 8 Go de RAM et le stockage est lui de 128 Go.

En benchmark, le SoC se débrouille bien et offre des résultats très corrects. Il est par exemple au coude à coude avec le MediaTek Dimensity 1200 AI du OnePlus Nord 2 (sur la même gamme de prix) ou le Snapdragon 860. Le dégagement thermique est maîtrisé, puisque la chaleur se diffuse bien sur la totalité du châssis. Dans les faits, le SoC apporte une bonne puissance à l’utilisateur. Nous n’avons constaté ni ralentissement ni bug en une semaine de test. De plus, la promesse d’un processeur moins énergivore est tenue, nous le verrons plus bas, et le traitement logiciel de la partie photo bénéficie aussi de ses capacités.

En ce qui concerne les jeux, pas de souci là-dessus non plus, puisque vous pourrez lancer tous les titres du Play Store. Genshin Impact, le jeu le plus gourmand d’Android, tourne parfaitement en 60 images par seconde en moyen. Il est aussi possible de mettre les graphismes en « high » au détriment d’une chauffe plus importante du SoC (et ce n’est pas nécessaire sur un écran de cette taille).

Une partie logicielle avec de bonnes idées, mais perfectible

Le Moto Edge 20 est livré avec Android 11 par défaut, une version légèrement modifiée par le constructeur pour ses besoins, mais proche de la version « stock ». Motorola a en effet rajouté quelques petites choses comme la navigation par gestes. Il est par exemple possible d’allumer l’appareil photo en secouant votre mobile, d’allumer la lampe torche en faisant un geste précis ou encore de le mettre automatiquement en Ne Pas Déranger si le posez côté écran. Ces ajouts pourraient paraître gadgets écrits comme ça, mais on se surprend à les utiliser tant ils se montrent pratiques au quotidien. Une bonne idée.

D’autres ajouts viennent égayer ce Moto Edge 20, comme l’écran attentif ou des options de personnalisations très poussées. Toutes ces fonctionnalités se retrouvent dans une application dédiée sobrement nommée Motorola. Nous n’avons pas une multitude d’applications préinstallées faisant doublon avec celles de Google, ce qui est à saluer.

Tout n’est pas parfait dans le monde merveilleux de Motorola. Par exemple, le Edge 20 ne dispose pas d’un mode Alway On Display à proprement dit. Ainsi, lorsqu’il est verrouillé, il affiche un écran noir. L’heure apparaît quand du mouvement est détecté devant lui. L’idée pourrait être bonne formulée ainsi, mais dans les faits, cela est plus compliqué. Impossible de voir vos notifications d’un seul coup d’œil et souvent, la dalle s’allumera de manière aléatoire. Par exemple, en écrivant ce test, votre serviteur pose son Edge 20 à côté de lui. Celui-ci ne cesse de s’allumer et de s’éteindre, créant une distraction et l'obligeant à le retourner. Autres défauts un peu gênants, la gestion des applications qui ne permet pas de toutes les fermer d’un coup en arrière-plan ou encore le manque de personnalisation de la disposition des icônes. Des petites choses, mais tout de même.

Ces détails ne plombent toutefois pas l’expérience utilisateur. Motorola a fait du bon travail sur la partie logicielle, ajoutant des fonctionnalités intéressantes et faisant confiance à Google pour le reste. Bref, un smartphone plaisant à utiliser au quotidien, mais qui mérite d’être amélioré sur certains points. Rien qui ne puisse se corriger via une mise à jour.

Un appareil photo satisfaisant

L’un des gros arguments du Moto Edge 20 pour se démarquer de la concurrence, c’est bien sa partie photo. À l’arrière, nous trouvons donc un module (celui qui dépasse beaucoup du châssis) composé de trois capteurs. Le principal est de 108 mégapixels (f/2.1), un gros chiffre dont Moto est fier, puisqu’il est inscrit sur la coque. Le deuxième est un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) tandis que le dernier est un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

L’appareil photo du Moto Edge est surprenant à plus d’un titre. À l’extérieur, les clichés obtenus sont bons, à la fois dans la gestion de la lumière, des contrastes ou des couleurs. On notre simplement une certaine faiblesse au niveau des détails. Par exemple, les feuilles des arbres peuvent se montrer un peu floues. L’ultra grand-angle n’est également pas vraiment à la hauteur, mais à part ça, nous avons un excellent APN pour les plans larges.

Le Moto Edge 20 se montre aussi redoutable sur les gros plans. Idéal pour prendre un détail précis ou un petit objet, par exemple.

Le Zoom numérique X30 maximum fait lui aussi preuve de son efficacité. Même si les résultats sont un peu bruités, ce qui est logique, nous avons des clichés lisibles. Idéal pour analyser un détail.

Le mode nuit est lui loin d'être brillant. S'il arrive à bien gérer le manque de lumière, la longueur d'exposition conduit le plus souvent à des photos un peu floues. Difficile alors de prendre un cliché correct à main levée.

Le logiciel se montre assez réactif pour faire le point, mais a tout de même du mal sur les objets en mouvement. Prendre un animal ou un enfant en photo pourra se montrer compliqué et il faudra faire preuve de patience pour obtenir une image nette. Lorsque vous y arrivez, le résultat est très appréciable.

Enfin, notons que le logiciel du Moto Edge propose divers modes, comme un mode portrait qui floute l’arrière de votre modèle, un grand classique. Il a toutefois la fâcheuse tendance à rosir vos photos une fois sur deux. Mieux vaut donc utiliser le mode « normal », tout aussi efficace.

En ce qui concerne la vidéo, Motorola ne prend encore aucun risque et propose de la prise en vue en 4K, mais aussi un mode double capture avec l’APN arrière et la caméra frontale. Bref, un smartphone solide qui, même s'il a des défauts, se place comme l’un des meilleurs sur son segment de prix. Du beau travail.

Une autonomie à toute épreuve

Avec sa batterie de 4000 mAh et son SoC économe, le Moto Edge 20 promet beaucoup. Mission réussie. Nous avons effectué des tests sur plusieurs modes et dans tous les cas, les résultats sont excellents. Le SoC avec sa gestion intelligente de l’énergie n’y est pas pour rien.

En calant le taux de rafraîchissement à 144 Hz, le plus gourmand, nous avons atteint 52% de batterie au moment du coucher (avec une charge de 100% le matin). Nous avons effectué ce test dans des conditions normales (un peu de jeu, de réseaux sociaux, de GPS, de photos…). La batterie est tombée à plat le deuxième jour en fin d'après-midi. En calant le taux de rafraîchissement en mode automatique, nous pouvons tenir deux jours pleins sans souci. Enfin, avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60Hz, le Moto edge 20 peut tenir deux jours et demi. Impressionnant à l’époque ou tenir une journée est déjà un petit exploit pour certains concurrents.

En revanche, Motorola n’est pas aussi brillant sur la recharge rapide. Compatible avec la charge 30 Watts (le chargeur est fourni), le smartphone met du temps à atteindre les 100%. Nous avons ainsi mesuré une réalimentation complète en 65 minutes. C’est beaucoup et donc très décevant.