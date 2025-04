Motorola présente quatre nouveaux smartphones, dont le très séduisant Razr 60 Ultra

Quelques semaines après le Edge 60 Fusion, Motorola complète sa gamme de smartphones de 2025 avec quatre nouveaux modèles : deux smartphones pliants pour la gamme Razr et deux téléphones plus classiques pour la gamme Edge. La nouveauté la plus importante est le Razr 60 Ultra, très beau et, sur le papier, très puissant. Ils sont tous accompagnés de deux accessoires connectés. On vous les présente tous.

En 2024, parmi tous nos coups de cœur de l’année, il y a deux téléphones de Motorola. Le Razr 50 Ultra et le Edge 50 Ultra. Le premier est un smartphone pliant sur lequel Samsung pourrait prendre exemple pour créer ses Flip. Et le second est, selon nous, l’un des meilleurs rapports qualité-prix sous la barre des 1000 euros. Et il concurrence même des téléphones vendus plusieurs centaines d’euros de plus.

Ayant trouvé son créneau et son positionnement, Motorola gagne des points, auprès des journalistes et auprès des consommateurs. S’appuyant sur cette bonne tendance, la filiale de Lenovo dévoile aujourd’hui six nouveaux produits. Quatre smartphones et deux accessoires connectés pour les accompagner. Parmi eux, nous retrouvons évidemment le remplaçant du Razr 50 Ultra dont le lancement commercial a lieu… aujourd’hui même (24 avril 2025).

Le Razr 60 Ultra est un Razr 50 Ultra… en mieux !

Il s’agit bien évidemment du Razr 60 Ultra qui reprend en grande partie la formule de son prédécesseur en améliorant quelques points importants. La charnière est désormais en titane et non plus en acier inoxydable. Le verre de protection de l’écran externe est en Gorilla Class Ceramic, dernière création de Corning. La certification IPx8 devient IP48, incluant la poussière. Les bordures autour de l’écran ont été réduites pour agrandir la surface d’affichage à 7 pouces. La définition de l’écran passe à 1,5K. L’écran secondaire est désormais LTPO.

Et ce n’est pas tout. Le SoC est un Snapdragon 8 Elite avec 16 Go de RAM. Le téléobjectif est remplacé par un ultra grand-angle avec autofocus pour le mode macro. Le capteur photo principal est plus grand, pour un meilleur zoom lossless. Le module selfie a été modernisé. La batterie passe à 4700 mAh avec une charge rapide qui monte à 68 watts. Quelques éléments ne changent pas. C’est le cas de la politique de mise à jour, coincée à 3 ans de version d’Android et 4 ans de patch de sécurité.

Le prix est en quant à lui en légère augmentation : 1299 euros, soit 100 euros de plus qu’en 2024. Mais cela se justifie. Et il est toujours moins cher que le Galaxy Z Flip 6 avec une configuration similaire. Et la coque est toujours présente dans la boîte, contrairement au chargeur qui a disparu. Le Razr 60 Ultra sera le premier smartphone de cette nouvelle fournée à arriver en test sur Phonandroid. « Stay Tuned » !

Le Razr 60 n'est qu'un Razr 50 rafraichi

Le Razr 60 Ultra est accompagné de son petit frère, le Razr 60 « standard ». Ce smartphone marque moins sa différence face à son prédécesseur, le Razr 50, même si nous notons quelques améliorations. La charnière en titane de la version « Ultra » est présente ici aussi, ainsi que la protection contre l’eau et la poussière (IP48). Le verre minéral de protection reste du Victus. Les deux écrans sont peu ou prou les mêmes. Le SoC est un MediaTek 7400X (contre 7300X). Il est accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, comme pour son prédécesseur.

La batterie passe de 4200 à 4500 mAh. La charge filaire 30 watts est toujours de vigueur. La configuration photo est presque identique, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP et un capteur selfie de 32 MP. Il est livré sous Android 15 avec, toujours, 3 ans de mise à jour de l’OS et 4 ans de patch de sécurité. Son prix ne bouge pas non plus : 899 euros, avec une coque offerte dans la boîte (mais pas de chargeur). Ce téléphone sortira en mai et sera exclusivement vendu sur le site de Motorola.

La gamme Edge 60 continue aussi d'être renouvelée

Les deux autres téléphones présentés aujourd’hui sont le Edge 60 Pro (remplaçant du Edge 50 Pro) et le Edge 60 « classique » (non pas de successeur au Edge 50 Ultra encore…). Ils viennent accompagner le Edge 60 Fusion que nous avons testé précédemment. Ces deux téléphones sont très classiques et partagent de nombreuses caractéristiques. Écran incurvé sur les quatre côtés. Dalle de 6,67 pouces pOLED 1220p et 120 Hz. Certification IP69. Protection en verre Gorilla Glass 7i. Triple module photo à l’arrière, dont un capteur Lytia 700C signé Sony. Capteur selfie 50 MP à l’avant. 12 Go de RAM et 512 Go de stockage dans les deux cas.

Parmi les différences, vous avez le processeur (Dimensity 8300 Extreme d’un côté et Dimensity 7300 de l’autre), la capacité de la batterie (6000 mAh et 5200 mAh), la puissance de charge (90 watts et 68 watts) la compatibilité microSD pour le Edge 60 classique et quelques attributs en photo. Le prix aussi est différent : 479 euros et 699 euros. Soit des tarifs assez proches de ceux de 2024. La sortie de ces deux téléphones est attendue en mai 2025.

Motorola étoffe son écosystème avec des écouteurs et une montre connectée

Terminons avec les deux accessoires : une montre connectée et des écouteurs ouverts. La première s’appelle Moto Watch Fit. Il s’agit de la première montre connectée de Motorola. Son design est rectangulaire. Son boitier est en aluminium. Son écran mesure 1,9 pouce. Il est recouvert de verre Gorilla Glass 3. Son bracelet en nylon mesure 22 mm de large. Elle dispose d’un véritable GPS. Elle est certifiée IP68 et 5ATM. Elle gère le suivi du sommeil et une centaine d’activités sportives. Elle fonctionne sur un OS propriétaire. Elle offre, selon Motorola, 16 jours d’autonomie. Et elle coûte 99 euros.

Le deuxième accessoire s’appelle Moto Buds Loop. Il s’agit d’une paire d’écouteurs TWS similaire aux FreeClip de Huawei. Chaque écouteur dispose d’un transducteur de 12 mm optimisé par Bose et de deux microphones pour l’isolation de la voix lors des communications téléphoniques. La marque promet 8 heures d’autonomie pour les écouteurs seuls et 38 heures en ajoutant le boitier de charge. Ils sont compatibles Smart Connect, le système de communication de Lenovo, pour faciliter le passage d’un appareil à un autre. Et ils se déclinent en deux versions : une classique à 149 euros et une premium, créée avec Swarovski qui ajoute des cristaux aux écouteurs. Cette édition sera proposée à 299 euros. La sortie est prévue en juin.