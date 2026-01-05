Galaxy Buds 4 : design repensé, son Hi-Res… Voici ce que l’on sait des futurs écouteurs sans fil de Samsung

Si aucune date n’a encore été donnée quant à la sortie de la prochaine gamme d’écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites. La dernière en date vient confirmer de précédentes rumeurs et suggère un lancement imminent.

Ça y est : nous sommes enfin en 2026. Les prochains smartphones de Samsung, les Galaxy S26, sont attendus pour le mois prochain – bien que nous ne connaissions pas encore la date exacte de leur sortie. Bien qu’ils seront sans conteste les produits phares du prochain Galaxy Unpacked, leur présentation pourrait bien s’accompagner de celle d’une autre gamme de produits : les Galaxy Buds 4.

Les prochains écouteurs sans fil de Samsung – ceux de base et leur déclinaison Pro – ont déjà fait l’objet de plusieurs fuites. Certaines ont dévoilé un premier aperçu de la refonte majeure de leur design, des fonctionnalités inédites, tandis que d’autres indiscrétions ont révélé les capacités de leur batterie. La dernière en date met en lumière leur aspect, mais également trois de leurs fonctionnalités.

Entre nouveau design et fonctions attendues, cette fuite confirme les nouveautés des Galaxy Buds 4

C’est au leaker @AssembleDebug que l’on doit ces révélations : il a partagé sur son compte X (ex-Twitter) trois captures d’écran de l’application Tips – que nos confrères de TechRadar pensent provenir de la dernière version bêta de One UI 8.5.

Ces visuels confirment ce que d’autres fuites suggéraient : les Galaxy Buds 4 et 4 Pro arboreraient un nouveau format plus plat et plus compact, et ils viendraient se loger à plat dans leur boîtier de recharge, les tiges – ayant perdu leur forme anguleuse – orientées vers l’extérieur.

Concernant les fonctionnalités des futurs écouteurs sans fil de Samsung, ces images confirment le maintien du contrôle adaptatif du bruit en fonction de l’environnement, ou encore l’appairage rapide. Toutefois, la première astuce partagée mentionne la prise en charge des gestes, mais elle n’évoque pas les gestes de tête : elle précise seulement qu’une zone tactile peut être « pincée » et « glissée » pour contrôler les Galaxy Buds 4, notamment pour ajuster leur volume.

Samsung Galaxy Buds 4/4Pro Tips pic.twitter.com/K02aBw991w — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) January 4, 2026

Notons que, même si elle n’a pas été confirmée par cette fuite, une autre rumeur suggère que les prochains écouteurs sans fil de Samsung pourraient prendre en charge la connectivité Ultra-Wide Band (UWB). Cette amélioration permettrait aux futurs propriétaires de Galaxy Buds 4 et 4 Pro de profiter d’un véritable son haute résolution, ainsi que d’un meilleur suivi de localisation. Seule l'officialisation de Samsung lèvera définitivement le voile.