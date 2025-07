Soldes Galaxy Watch6 Classic : la montre Samsung est à moitié prix chez Leclerc

La Galaxy Watch6 Classic est en solde chez Leclerc ! Dans le cadre de la deuxième démarque liée à l'événement commercial, la montre connectée de Samsung bénéficie d'une jolie réduction de plus de 50 %.

Une semaine après leur lancement, les soldes d'été 2025 entament leur deuxième démarque. À cette occasion, l'enseigne Leclerc a pris la décision de proposer la Galaxy Watch6 Classic à moitié prix. Disponible dans un coloris noir et sa version 43 mm, la montre connectée Samsung passe de 369 euros à 179,99 euros grâce à une remise immédiate de plus de 50 %.

Leclerc brade la Samsung Galaxy Watch6 Classic pour les soldes

Lancée par Samsung durant l'été 2023, la Galaxy Watch6 Classic associée à l'offre Leclerc dispose d'un écran tactile Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une densité de 330 ppi. La montre connectée embarque également un processeur Exynos W930, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go, une batterie de 300 mAh avec la charge rapide, et le système d'exploitation Android Wear avec une surcouche One UI Watch.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android (10.0 minimum), l'objet connecté embarque la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC et l'indice d'étanchéité IP68. Du côté des fonctionnalités, on peut trouver le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, le SpO2, les SMS, les notifications réseaux sociaux, les appels et les e-mails. Pour terminer, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 6 Classic affiche des dimensions de 42.5 x 42.5 x 10.9 mm et un poids de 225 grammes.