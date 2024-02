Il risque d'y avoir beaucoup de clients dans les magasins Lidl au cours du premier week-end du mois de mars 2024. Pendant trois jours, les membres du programme Lidl Plus auront l'occasion de se procurer le Monsieur Cuisine Édition Plus qui sera 100% remboursé.

Le Monsieur Cuisine Édition Plus sera à l'honneur du vendredi 1er au dimanche 3 mars 2024 dans les magasins Lidl en France. Il ne faudra pas rater le rendez-vous car le robot de cuisine de l'enseigne de hard-discount sera 100% remboursé.

Au cours d'une durée de trois jours, les personnes ayant souscrit au programme Lidl Plus pourront s'offrir le célèbre appareil de cuisine au prix de 179 euros. Pour l'achat du produit et sur présentation de l'application Lidl Plus en caisse, les clients recevront ultérieurement six coupons d'une valeur 30 euros chacun. Cela correspond à 180 euros en bons d'achat qui pourront être dépensés en magasin et probablement sur la boutique en ligne Lidl.

Lidl rembourse le Monsieur Cuisine Édition Plus en bons d'achat

Pour information, un coupon sera reçu par mois et utilisable une semaine donnée (en une seule fois). Le premier coupon sera envoyé à compter du mardi 16 avril 2024. L'offre est limitée à un exemplaire par client Lidl Plus et 35 000 stocks seront mis à disposition par les magasins Lidl participant à l'opération.

Pour rappel, le Monsieur Cuisine Édition Plus est doté d'une puissance maximale de 1 200 W, d'une température réglable de 37 à 130 degrés (45-130 degrés par paliers de cinq degrés) et d'une minuterie de 90 minutes réglable. On retrouve aussi une capacité du bol de mixage de 2,2 litres, 10 vitesses, la fonction TURBO (PULSE), le verrouillage de sécurité intégré au couvercle avec témoin lumineux, une balance de cuisine intégrée avec la fonction TARE, ainsi que des programmes automatiques pour pétrir, cuire à la vapeur et faire revenir.

Garanti trois ans, le robot Monsieur Cuisine Édition Plus embarque plusieurs fonctions comme cuire/cuire à la vapeur, hacher, émulsionner, mixer, peser ou bien encore réduire en purée. Pour terminer, l'appareil est fourni avec des accessoires tels qu'un couteau, un batteur, une spatule, un panier de cuisson, un ensemble de cuisson vapeur et un grand bol mélangeur amovible en acier inoxydable. Les accessoires cités sont compatibles avec le lave-vaisselle.