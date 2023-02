Mobile World Congress 2023, dates, smartphones annoncés, tout ce qu’on attend de l’événement

Dans quelques jours, Barcelone ne sera pas que synonyme de farniente hispanique. Elle sera le théâtre du plus grand salon de téléphones mobiles, le Mobile World Congress. Conférences officielles, teasing, pronostics, on vous dit tout.

Depuis 1987, le monde de la téléphonie mobile est en effervescence pour le Mobile World Congress de Barcelone. Devant, l’IFA de Berlin ou même le CES de Las Vegas, c’est le plus grand salon dédié à la téléphonie mobile. Ce festival de Cannes de la mobilité IT est organisé par la GSM Association. Dans ce salon exclusivement professionnel, le MWC est une fantastique vitrine mondiale où les entreprises mettent en avant leur savoir-faire technologique. Mais c’est aussi un lieu d’affaires stratégique ou le microcosme constructeurs – opérateurs – vendeurs – fournisseurs de contenu se rencontre et fait du business.

Après une édition 2020 annulée en raison de l’épidémie de coronavirus, une édition 2021 en demi-teinte en juillet, une édition 2022 exigeant un test PCR, la capitale catalane bat à nouveau à plein régime pour nos appareils fétiches. En l’espace de 4 jours (27 février au 2 mars), plusieurs dizaines de milliers de personnes visiteront les stands et assisteront aux conférences.

Samsung

Samsung a déjà présenté sa série Galaxy S23 (S23 Ultra testé par la rédaction) mais on s’attend à d’autres nouveautés du constructeur sud-coréen. Ce ne sera probablement pas sur le segment haut de gamme (Galaxy S et Fold) mais plutôt sur les modèles d’entrée de gamme (Galaxy A).

Xiaomi

Du côté de l’empire du Milieu, Xiaomi se prépare à dévoiler la série 13. Comme tout lecteur de Phonandroid, vous savez déjà tout sur ce nouveau flagship. Si les chinois on déjà eu la chance de les apercevoir le 11 décembre 2022, les Xiaomi 13 et 13 Pro seront présentés en Europe le 26 février prochain à 16h, c’est à dire la veille du Mobile World Congress. Le prix public en France sera alors officialisé. Comme sur les Samsung S23 ou OnePlus 11 5g, ils embarqueront un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Xiaomi renouvelle son partenariat avec Leica pour la partie photo. Le MWC de Barcelone sera également l’occasion pour Xiaomi d’exhiber ses robots. Le canidoïde Cyberdog et l’humanoïde CyberOne ont déjà été vu il y a quelques mois mais ils ont certainement réalisé des progrès depuis.

Honor

Honor [ ] souffle sur les braises depuis quelques jours sur les réseaux sociaux en délivrant le message ésotérique « Libérez le pouvoir de la magie » avec comme seule indication la date du 27 février 13h30… La homepage de leur site est plus précise puisque l’on affiche clairement la révélation de la série Honor Magic5 et Magic Vs à cette date. Après la commercialisation de l’excellent S23 Ultra, on est impatient de voir la concurrence.

Oppo

Oppo est encore plus mystérieux sur les réseaux sociaux, en demandant de se préparer à l’arrivée « d’innovations technologiques révolutionnaires ». Espérons que la réalité sera à la hauteur de la promesse.

OnePlus

OnePlus sera présent au MWC. Le OnePlus 11 5G venant juste de sortir, on s’attendait simplement à des infos sur sa première tablette, le Pad, présenté en début de mois. Si nous avions les spécifications techniques, il manquait encore le prix et la date de commercialisation. Gageons qu’ils seront divulgués pendant le Mobile World Congress 2023. Sauf que OnePlus nous titille notre curiosité sur un « OnePlus 11 Concept ». Un smartphone 11 restylé avec une coque veinée d’une ligne de micro LED bleutée. Pour les geeks, le look est inspiré par Tron, pas la cryptomonnaie mais le film culte des années 80. Pour plus malicieux, c’est plutôt une ressemblance troublante avec le Nothing Phone (1).

RealMe

Possédant Oppo et OnePlus, le groupe BBK Electronics n’a décidément pas l’intention de jouer les chiens de faïence sous le soleil de Barcelone. Le conglomérat chinois contrôle également RealMe et dévoilera son GT3 lors d’une conférence mondiale le 28 février à 16h. Pour l’heure, on sait déjà que le RealMe GT3 supporte une charge ultra rapide de 240W. Il sera motorisé par un SnapDragon 8+ Gen 1 pour propulser Android 13.

La surprise : Tecno Phantom V Fold

Totalement inconnu des européens, la marque Tecno compte créer le buzz pour le MWC 2023 en dévoilant son premier téléphone pliable, le Phantom V Fold ! Face aux Samsung Galaxy Z ou à l’OPPO Find N2 par exemple, cette filiale du groupe chinois Transsion entend faire aussi bien sinon mieux les constructeurs réputés. Tecno est implanté en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Le constructeur propose essentiellement des téléphones à bas coût. L’irruption de cet acteur sur le marché des smartphones haut de gamme comme les pliables devrait faire grincer les dents… Pour l’heure, on sait seulement qu’il est propulsé par un Mediatek Dimensity 9000+. Il faudra attendre le 28 février à partir de 17h30 pour découvrir ce Phantom V Fold.

Motorola

Motorola ne possède pas de stand sur cette édition 2023 mais Lenovo, sa maison mère dispose d’un large espace. Après avoir surpris le public du CES 2023 avec un ThinkPhone by Motorola, le MWC sera probablement l’occasion de manipuler ce téléphone s’adressant aux professionnels.

Les autres

Plusieurs autres constructeurs ont déjà planifié des conférences mais beaucoup d’annonces sont en parallèle du salon. Ne cherchez pas Apple. Pas de conférence prévue, pas de stand, le constructeur américain n’aime pas se mélanger avec les autres constructeurs lors de ces salons. Pour l’Apple VR ou le nouveau Macbook 15 pouces, on attendra. Sony ne sera pas présent physiquement sur le salon.

Infrastructures

Parmi les centaines de constructeurs présents, les télécoms ne se limitent pas à une vision BtoC (de l’entreprise au consommateur) avec les téléphones. Ainsi, Huawei ne semble pas dévoiler de nouveaux téléphones mais plutôt se placer comme leader de l’équipement en télécommunications avec un peu de prospective. Une conférence (26 février) dévoilera sa vision d’un monde intelligent et vert fondé sur la la 5G, le cloud et l’IA.