MWC : Xiaomi officialise sa nouvelle trottinette électrique, l’Electric Scooter 4 Ultra

En marge du MWC 2023 de Barcelone, Xiaomi a annoncé de nouveaux produits : les Xiaomi Buds 4 Pro, la Xiaomi Watch S1 Pro et la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

Le MWC 2023 débute et Xiaomi frappe fort d'entrée avec la présentation d'un nouveau modèle de trottinette électrique : la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Il s'agit de la première de la marque équipée d'un système de double suspension, pour une “conduite douce et sûre, même sur des terrains difficiles”. Le véhicule embarque également des pneus Xiaomi DuraGel de 10 pouces, plus larges, anti-crevaison et auto-obturants, afin de réduire le risque d'éclatement des pneus.

Xiaomi annonce une vitesse jusqu'à 25 km/h (le maximum réglementaire), la capacité de gravir des pentes d'une inclinaison allant jusqu'à 25 %, un moteur d'une puissance maximale atteignant 940W et une autonomie longue durée de jusqu'à 70 km. Le fabricant promet également un nouveau mode S+ offrant “une accélération souple et agréable”. La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est certifiée IP55, supporte une charge maximale de 120 kg et propose un plateau de 880 cm² ainsi qu'un guidon élargi de 490 mm. Elle sera disponible à partir du 20 avril 2023 pour le prix de 999 euros.

Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro et Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra pour le coup d'envoi du MWC

Les écouteurs sans fil Xiaomi Buds 4 Pro sont aussi de la partie. Ils jouissent de la technologie LDAC de Sony, qui permet :

Des taux de transfert de données allant jusqu'à 990 kbps

Des profondeurs binaires allant jusqu'à 32 bits

La prise en charge du Hi-Res Audio Wireless

Les Xiaomi Buds 4 Pro profitent aussi d'une réduction active du bruit avec une profondeur allant jusqu'à 48dB pour bien isoluer l'utilisateur de son environnement. Le constructeur évoque une autonomie de jusqu'à 9 heures sur une seule charge et jusqu'à 38 heures avec le boîtier de charge, compatible avec la recharge sans fil. Leur sortie est prévue le 8 mars 2023 dans les coloris Star Gold et Space Black au tarif de 249,99 euros.

Terminons avec la montre connectée Xiaomi Watch S1 Pro, dotée d'un écran AMOLED de 1,47”, d'une couronne rotative pour la navigation et d'un verre saphir résistant aux rayures. La marque communique sur l'absence de décalage dans la réception des notifications entre les appareils, sur la mise à disposition de 10 programmes d'entraînements et sur la richesse des données d'entraînement et de fonctions de suivi de la santé, entre calories brûlées, intensité de l'exercice, surveillance du sommeil, fréquence cardiaque et suivi de la SpO2 (saturation en oxygène dans le sang). L'autonomie est annoncée à 14 jours et la smartwatch est livrée avec une station de recharge sans fil capable de charger l'appareil à 100 % en 85 minutes. La Xiaomi Watch S1 Pro sera à la vente dès le 8 mars 2023 à 299,99 euros.