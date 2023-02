Le Realme GT3 se rechargera totalement en moins de 10 minutes, la preuve en vidéo

Realme a publié une vidéo dans laquelle son futur flagship, le Realme GT3, démontre la rapidité avec laquelle il refait le plein d’énergie.

Realme a publié sur YouTube dans laquelle elle fait la preuve de la vitesse de charge de son tout prochain flagship, le Realme GT3. À l’heure où Samsung et Apple proposent des chargeurs de 45 W et 27 W dans leurs smartphones les plus performants (pour le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 ProMax respectivement), le constructeur chinois dote son appareil d’un chargeur 240 W. Une puissance presque quatre fois supérieure à celle de son prédécesseur, le Realme GT2.

Realme l’annonce en préambule de sa vidéo : « vous êtes avertis, il va vous impressionner ». Et c’est vrai que de regarder la batterie d’un téléphone se remplir en temps réel, en 9 min 30 s exactement a de quoi laisser pantois. Si le Realme GT3 tire parti de la technologie Super VOOC de Oppo, et refait le plein, de 0 à 100 %, en moins de dix minutes, il ne s’agit pas de la première incursion de la marque dans le domaine de la recharge ultrarapide.

Le Realme GT3 jouit d'une charge ultra-rapide et refait le plein en moins de 10 minutes

Au-delà de sa vitesse de charge, le Realme GT3 affiche des spécifications très intéressantes. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, il devrait bénéficier d’un choix de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5X et d’un stockage flash allant de 128 à 512 Go. Son écran AMOLED de 6,74 pouces aura une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Il tournera sous Android 13, avec la surcouche maison, Realme UI 4.0. Son capteur photo principal aura une résolution de 50 MP.

Tout porte à croire que le Realme GT3 sera proposé dans nos contrées. En effet, la marque chinoise a présenté le GT5 Neo5 240W le mois dernier, un modèle qui restera l’apanage des clients de l’Empire du Milieu. La vidéo publiée sur YouTube laisse penser que le Realme GT3 sera officialisé le 28 février 2023, lors du Mobile World Congress. La question demeure : aurons-nous droit au chargeur 240 W ou, au pire, 150 W ? Rien n’est moins sûr, tant les constructeurs chinois ont pour habitude de nous proposer des produits alléchants, pour finalement n’en commercialiser, sur le Vieux Continent tout du moins, que des versions édulcorées.

