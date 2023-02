Honor Magic Vs : le smartphone pliable arrive enfin en France à 1599€

À l’occasion de la conférence annuelle MWC 2023 à Barcelone, Honor a enfin levé le voile sur son Magic Vs en Europe, son second appareil pliable. Jusqu’à présent réservé à la Chine, il arrive enfin en France.

Honor avait présenté son Magic Vs pour la première fois le 23 novembre dernier. Il était à l’époque le smartphone pliable grand format le plus léger au monde, mais l’appareil n’était sorti qu’en Chine. Heureusement, le fabricant chinois a enfin profité du salon MWC 2023 de Barcelone pour lancer son smartphone en Europe.

Ce n’est pas exactement la première fois que nous voyons le Magic Vs chez nous, puisque nous avions pu prendre en main le smartphone. Cependant, on sait désormais à quel tarif sera commercialisé l’appareil chez nous.

Quelle fiche technique pour le Honor Vs ?

Tout d’abord, petit retour sur la fiche technique du smartphone pliable. Le Honor Vs est propulsé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1, et non pas par le Snapdragon 8 Gen 2 de son nouvel autre smartphone haut de gamme, le Honor Magic5 Pro.

Le smartphone compte évidemment deux écrans. À l’extérieur, on retrouve une dalle OLED FHD+ de 6,45 pouces 120 Hz. À l’intérieur, le smartphone est équipé d’un grand écran OLED FHD+ de 7,9 pouces, mais le taux de rafraichissement est là limité à 90 Hz. Cela devrait permettre au smartphone d’être assez autonome, surtout que l’on retrouve une grosse batterie de 5000 mAh. Cette dernière est compatible avec la recharge rapide filaire 66W.

Côté photo, Honor a placé 5 capteurs dans son smartphone. On retrouve à l’arrière un capteur principal de 54 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique 3X. Concernant les caméras frontales de chaque côté, on est sur deux capteurs de 16 MP chacun.

Prix et disponibilité

Le Honor Magic Vs est le premier smartphone pliable d’Honor à être commercialisé en France. Compte tenu de son aspect pliable, il fallait évidemment attendre un tarif élevé. Cependant, le Honor Magic Vs arrivera à un tarif bien plus abordable que ses concurrents principaux. Il faudra débourser 1599 euros pour l'unique configuration de stockage avec 12 de RAM et 512 Go de stockage. Honor annonce une commercialisation dans le courant du premier semestre 2023 en Black et Meadow Green, sans plus de précision.