Qualcomm et Thales présentent la iSIM, l’évolution de la eSIM intégrée au Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm et Thales ont présenté la iSIM, un nouveau type de SIM intégrée directement dans le Snapdragon 8 Gen 2 et que l'on retrouvera probablement dans de nombreuses puces de la compagnie. Ce nouveau standard permettra aux fabricants des appareils plus compacts, dans la téléphonie comme dans l'Internet des objets.

Qualcomm a profité du Mobile World Congress 2023 pour annoncer le lancement de l’Integrated SIM, ou iSIM. Cette nouvelle évolution de l’indispensable carte SIM a été conçue en collaboration avec Thalès. Elle est maintenant activée sur les smartphones Android équipés d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2. La eSIM n'est pas totalement adoptée par le grand public, mais la iSIM vise à améliorer son design et son efficacité énergétique, tout en libérant de la place à l’intérieur du châssis des smartphones.

Les opérateurs utilisent la SIM pour identifier un téléphone et son propriétaire. Dans l’idée donc, la carte n’est pas nécessaire pour stocker les informations de l’abonné, mais c’est la solution choisie et la plus couramment utilisée depuis les débuts de la téléphonie mobile. Bien que les cartes SIM rétrécissent toujours plus, la eSIM était une évolution logique de cette technologie.

Encore plus petite que la eSIM, la iSIM s'intègre dans le SoC de Qualcomm

La eSIM permet, par exemple, de changer d’opérateur sans aucune manipulation, à travers une mise à jour. Le gain de temps est énorme, puisque l’opération est quasi instantanée. Cela dit, la eSIM n’est pas parfaite. Elle fait, certes, disparaître la carte SIM et le tiroir nécessaire pour l’insérer, mais elle doit tout de même résider dans une puce quelque part sur le circuit intégré du téléphone.

La iSIM présentée par Qualcomm n’a pas ce problème. Elle est directement intégrée dans le Snapdragon 8 Gen 2, et selon le constructeur, elle occupe une surface inférieure à 1 mm2. Cela dit, cette technologie n’est pas exclusive, et les fabricants de smartphones continueront de proposer des emplacements pour carte nanoSIM pendant encore quelque temps. C'est bénéfique pour les utilisateurs de smartphones : ils pourront choisir entre carte SIM « classique », eSIM ou bien iSIM en fonction des besoins.

Source : Thales