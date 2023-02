OnePlus 11 : le constructeur tease un nouveau modèle qui s’inspire fortement du Nothing Phone 1

OnePlus prépare également la MWC, en publiant quelques images d’un smartphone inédit. Enfin presque, puisqu’il s’agit plus précisément d’un OnePlus 11 sobrement intitulé « Concept ». Le twist, en revanche, n’a rien de révolutionnaire, puisqu’il reprend l’idée du Nothing Phone (1) en intégrant des LEDs à sa coque arrière.

Le OnePlus 11 n’aurait « aucune identité réelle », selon Carl Pei. Le pic du PDG de Nothing n’est en rien d’anodin, ce dernier n’étant nul autre que le co-fondateur de la marque chinoise, qu’il a quitté pour créer sa deuxième entreprise. C’est de bonne guerre, dira-t-on, un simple tacle comme on en voit tant entre sociétés concurrentes. Mais il semblerait que ce dernier ne soit pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Hier, OnePlus a dévoilé une série d’images pour le moins inattendue. Sur ces dernières, on distingue un OnePlus 11 quelque peu spécial, puisqu’il est équipé de ce qui ressemble à une ligne de LEDs sur sa coque arrière. Si cela vous rappelle quelque chose, c’est bien normal : il s’agit ni plus ni moins du concept introduit par Carl Pei sur le marché du smartphone avec son Nothing Phone (1).

OnePlus va dévoiler un nouveau concept à la MWC 2023

Pour ce OnePlus 11 sobrement intitulé « Concept », le constructeur a opté pour une ligne courbe bleue, vraisemblablement éclairée par des LEDs donc, qui démarre du bas du smartphone pour remonter et entourer une partie du module photo. Le constructeur indique ainsi avoir voulu imiter l’apparence des vaisseaux sanguins, dans un design baptisé « Flowing Back » (retour en arrière).

La marque aurait-elle pris la mouche après la déclaration de Carl Pei ? Gageons que non, la vidéo du PDG de Nothing étant sortie il y a seulement quelques jours, tandis que OnePlus travaille certainement sur ce concept depuis plus longtemps. Reste que la coïncidence a un doux goût d’ironie. On notera par ailleurs que le capteur principal du smartphone semble plus imposant que sur le OnePlus 11 actuel.

N’espérez pas, en revanche, pouvoir mettre la main dessus. En effet, OnePlus prévoit de présenter son concept à la MWC 2023, le 27 février prochain. Or, ce n’est pas la première fois que le constructeur dévoile des concepts à l’événement, sans intention de le commercialiser par la suite. Il y a de fortes chances pour que ce dernier opte pour une stratégie similaire cette année.