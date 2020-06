MIUI 12 : Xiaomi déploie une première beta stable Android 11 pour les Mi 9, Mi 9T et Redmi K20

Xiaomi déploie une première bêta publique de la version internationale de MIUI 12 sur les smartphones Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 et Redmi K20 Pro. Ces smartphones seront les premiers à bénéficier de la version stable de la surcouche Android 11 de Xiaomi au mois de juin 2020.

Xiaomi commence à proposer une première « bêta stable » (selon la terminologie du constructeur) de MIUI 12. La nouvelle version de la surcouche, dévoilée dans sa déclinaison internationale le 19 mai 2020, refond en profondeur l’interface avec toute une série d’améliorations qui rendent l’expérience utilisateur plus fluide, intuitive, et visuellement agréable. Il y a également de nombreuses améliorations système, que ce soit du passage à Android 11 en passant par la gestion du mode sombre, les « Super Wallpapers », des fonds d’écran améliorés, ou encore un mode économiseur de batterie amélioré dit « Ultra Battery Saver ».

Cette version comprend la suite Google, dont le Play Store, Google Maps, et les autres applications de la firme. Les tout premiers smartphones à en bénéficier sont, on vous le disait les Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 et Redmi K20 Pro. Ce sont d’ailleurs les mêmes modèles qui devraient être les premiers à recevoir la version finale de MIUI lorsqu’elle sera disponible dans le courant du mois de juin.

La firme devrait peu de temps après proposer MIUI 12 sur les smartphones suivants :

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCOPHONE F1

POCO F1

Mi 10 Pro

Mi 10

POCO F2 Pro

POCO X2

Mi 10 Lite

Mi Note 10

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi MAX 3

Mi MIX 3

Mi MIX 2S

Mi MIX 2

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 8 Lite

Redmi Note 7S

Mi Note 3

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi Note 9s

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Mi Note 10 Lite

Si vous possédez un Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 ou Redmi K20 Pro il vous est donc possible de tester MIUI 12 en avant première. La méthode la plus simple implique que vous avez pu rejoindre le programme de bêta « pilot » avant le 18 mai, puisque les inscriptions ne sont désormais plus possibles. Un compte « autorisé » peut en effet être requis pour poursuivre l’installation. Mais il est possible de contourner cette limitation en passant par l’outil TWRP.