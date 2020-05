POCO F2 Pro (Xiaomi) officiel : 5G, Snapdragon 865, découvrez le flagship killer à moins de 600 € !

Le POCO F2 Pro est officiel : la marque filiale de Xiaomi propose un appareil qui, comme son prédécesseur, met l’accent sur les performances dans un appareil proposé dès 599,90 €.

Avec un prix de départ de 599,90 € en France, le POCO F2 Pro est nettement plus cher que son prédécesseur, le Pocophone F1. La marque l’avait en effet lancé à l’époque 329 €. Il n’en reste pas moins que la marque filiale de Xiaomi respecte à la lettre ce qui fait la force de cette gamme. C’est-à-dire proposer des performances au top de ce qui est disponible, à un prix inférieur que ce que propose la concurrence.

Tout en faisant des compromis conformes aux souhaits de la communauté des fans de la marque. À l’époque le Pocophone F1 ne faisait pas de chichis : le hors-d’œuvre était essentiellement son Snapdragon 845 associé à 4 ou 8 Go de RAM. L’écran était LCD et le dos en polycarbonate. Sur cette édition, tout est nettement plus premium car Xiaomi et POCO ne se sont pas contentés d’intégrer un Snapdragon 865 ultra-puissant. Le même processeur que l’on trouve habituellement sur des modèles premium comme les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, le récent Mi 10 Pro de Xiaomi ou encore le Oppo Find X2 Pro.

Xiaomi Poco F2 Pro Dimensions 16,33 x 7,54 x 0,89 cm Poids 218 grammes Ecran AMOLED 6,67" Chipset Snapdragon 865 (7 nm) OS Android 10 + MIUI 11 RAM 6 Go / 8 Go Stockage 128 / 256 Go microSD non Capteurs photo arrière 64MP + 13MP + 5MP + 2MP Capteurs photo avant 20MP (pop-up) Batterie 4700 mAh 5G Oui Biométrie capteur d'empreinte digitale sous l'écran

Xiaomi a par exemple donné au POCO 2 une connectivité 5G, ce qui rajoute certainement un coût important en raison notamment de ce que la 5G implique en termes de design, notamment des antennes. Associé à la connectivité WiFi 6 et au NFC, cela rend aussi ce smartphone plus durable en répondant aux attentes des clients Xiaomi les plus passionnés de technologie.

Le smartphone est refroidi via la technologie LiquidCool 2.0 développée par la marque et qui implique l’utilisation d’une grande chambre à vapeur et d’éléments en graphène. Ce qui permet à son CPU Kryo 585 et son GPU Adreno 650 de délivrer le maximum de leurs capacités.

À cela s’ajoute de la RAM LPDDR 5 (6 ou 8 Go en fonction des versions) et du stockage ultrarapide UFS 3.1 à 777 Mo/s (128 Go ou 256 Go en fonction des versions). En outre, il troque le vibreur pour un système de retour haptique sophistiqué, conçu autour d’un moteur linéaire, comme sur les iPhone. Enfin , il embarque une batterie 4700 mAh compatible avec la recharge rapide 30 W (100% en 63 minutes). Le POCO F2 Pro parviendra-t-il à dépasser les 2 jours d’autonomie en situation d’utilisation intensive, comme c’était le cas avec le premier modèle ? On l’espère et on vous en dit plus dès que possible.

Côté photo, on profite d’un quadruple capteur : un grand-angle de 64 Mp, un ultra Grand angle 13 Mp, un téléobjectif 5 Mp et un capteur de profondeur 2 Mp. Point appréciable, c’est de mémoire le seul smartphone à conserver un capteur selfie escamotable. On y profite d’un capteur de 20 MP (1.6μm).

Enfin parlons de l’écran : fini le LCD, place à l’AMOLED. La dalle 6.67″ propose une définition 2400 x 1080 px (FHD+) avec HDR10+ avec capteur d'empreintes sous l’écran. Cerise sur le gâteau, il a un port jack audio 3.5 mm et un port USB type C.

Le POCO F2 Pro sera disponible sur le site mi.com le 25 mai au prix de 699,90 € pour la version 8+256 Go et 599,90 € pour la version 6+128 Go. Un tarif qui le compare favorablement à celui des OnePlus 8 Pro, qui proposent des fonctionnalités similaires, pour un prix dès 699 € pour la déclinaison 8 + 128 Go (Onyx Black) et 799 € pour la version 12 + 256 Go (Glacial Green).