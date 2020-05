MIUI 12 : comment installer les fonds d’écran animés sur n’importe quel smartphone Android

MIUI 12 se distingue des autres surcouches Android grâce à de superbes fonds d’écran animés. Heureusement, il est possible d’installer les Super Wallpapers de Xiaomi sur n’importe quel smartphone Android. Pour ça, il suffit de télécharger les fichiers APK mis en ligne par XDA Developers. On vous explique tout de A à Z.

Il y a quelques jours, Xiaomi a levé le voile sur les nouveautés de la mise à jour MIUI 12. Outre le mode sombre 2.0, le tracker d’activité intégré et une navigation gestuelle revue, ce sont surtout les fonds d’écran animés qui ont bluffé les internautes. Xiaomi a en effet intégré à sa surcouche de nouveaux fonds d’écran montrant des paysages de la Terre et de Mars. Chaque fond est sublimé par des effets de zoom lors du déverrouillage du smartphone ou l’ouverture d’un dossier.

Comment installer les fonds d’écran animés de MIUI 12 ?

Pas besoin d’investir dans un smartphone Xiaomi pour profiter des plus beaux atouts de la surcouche. Nos confrères de XDA Developpers sont parvenus à installer les fonds d’écran de MIUI 12 sur n’importe quel smartphone Android. Il faut néanmoins que votre téléphone tourne sous Android 8.1 Oreo ou une version plus récente d’Android. On vous explique comment faire ci-dessous :

Installez l’application Fonds d’écran de Google depuis le Play Store

de Google depuis le Play Store Téléchargez les fichiers APK des fonds d’écran animés en cliquant ici

des fonds d’écran animés en cliquant ici Ouvrez l’application Fonds d’écran

Allez dans la section Fonds d’écran animés

Choisissez le fond que vous souhaitez et le tour est joué !

Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour installer un APK, on vous conseille de jeter un oeil à notre dossier comment télécharger un APK sur Android. Que pensez-vous des fonds développés par Xiaomi ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : XDA Developers