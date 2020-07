MIUI 12 est en cours de déploiement sur 12 smartphones Xiaomi

Xiaomi est en train de déployer MIUI 12 sur une douzaine de smartphones. La plupart des modèles de la liste bénéficient d’une version stable, mais de nombreux modèles restent pour l’instant en bêta en Europe.

MIUI 12 débarque enfin sur 12 smartphones Xiaomi. Le constructeur est en train de déployer sa mise à jour Android 11 en Chine et dans le reste du monde. En Europe, vous allez le voir, la version stable de MIUI 12 n’est pour l’heure disponible que sur une poignée de modèles. Les autres smartphones doivent pour l’heure se contenter de la bêta.

MIUI 12 : voici la liste des smartphones qui peuvent bénéficier de la mise à jour

Dans la liste ci-dessous, vous trouverez les modèles qui peuvent dès à présent bénéficier d’une version stable de MIUI 12. Entre parenthèse, nous avons mis les variantes concernées : Chine, pour la version en chinois, Global pour la version internationale, Inde pour la version indienne et Europe pour la déclinaison européenne des smartphones :

La mise à jour MIUI 11 est une adaptation d’Android 11 pour les smartphones Xiaomi. Le constructeur y reprend l’essentiel des fonctionnalités et y ajoute sa personnalisation que ce soit au travers du design de l’interface, des animations, de l’organisation des menus ou d’applications système. Avec MIUI 12, Xiaomi renforce également la protection de la vie privée. Il est notamment possible de limiter les autorisations d’accès des applications.

Lire également : MIUI 12 – nouveautés et tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour

Pour le reste on retrouve toutes les nouveautés d’Android 11 comme le mode Picture-In-Picture, des notifications mieux organisées, et les mises à jour de pilotes graphiques via le Google Play Store, entre autres. Avez-vous l’un des smartphones compatibles avec la mise à jour ? Partagez votre avis dans les commentaires.